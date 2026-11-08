Генсек НАТО розповів, чим займеться із Зеленським після закінчення війни

«Ми нап'ємося вщент десь у швейцарських Альпах», – пообіцяв Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, як святкуватиме закінчення війни в Україні. В ефірі нідерландської телепередачі Pauw&De Wit Рютте зізнався, що планує на вершині гори у Швейцарії напитися з Володимиром Зеленським «до нестями», інформує «Главком».

«Ми нап'ємося вщент десь у швейцарських Альпах. Сядемо на вершині і питимемо до втрати свідомості. Такий наш план», – сказав генсек НАТО.

🗻🥃«Сядемо на вершині швейцарської гори й питимемо до втрати свідомості», – генсек НАТО Марк Рютте розповів про плани із Зеленським після завершення війни За його словами, під час особистих розмов вони часто обговорюють, чим займуться після перемоги. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 8, 2026

За словами Марка Рютте, він пообіцяв Зеленському принести на таку зустріч червоне вино.

Генсек НАТО додав, що сам український президент раніше висловлював бажання відпочити у швейцарських горах після завершення війни, а Рютте хоче побачитися із Зеленським без постійної присутності численної охорони.

Зокрема, він наголосив, що щиро поважає українського президента та зазначив, що вони перебувають на постійному звʼязку та проводять консультації щотижня.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Європа має зберігати пильність щодо можливої російської агресії навіть після завершення війни в Україні. За його словами, припинення бойових дій вивільнить значну частину російської армії, яка нині залучена до війни.

Також генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що війна Росії проти України, найімовірніше, завершиться мирною угодою, яка передбачатиме певні компроміси. На його думку, однозначна перемога однієї зі сторін є малоймовірним сценарієм.