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Щонеділі ходив із батьком у тир. Нові подробиці про стрільця, який убив шістьох людей у Кракові

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Щонеділі ходив із батьком у тир. Нові подробиці про стрільця, який убив шістьох людей у Кракові
Сусіди пригадали дивну поведінку нападника у Кракові
фото: PAP, Facebook

Сусіди розповіли про замкнутий характер чоловіка та що відбувалося в його родині до трагедії

24-річний Міхал О., який 7 листопада влаштував стрілянину в центрі Кракова, регулярно відвідував тир разом із батьком і майже не спілкувався із сусідами. Після нападу мешканці його будинку розповіли про характер чоловіка, захоплення зброєю та життя його родини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на польське видання Fakt.

Родина Міхала проживала в місті Островець-Свентокшиський. Мати працювала касиркою в супермаркеті Biedronka, а сестра навчалася в Академії образотворчих мистецтв у Кракові та займалася живописом.

Сусіди згадують батьків нападника як привітних і товариських людей. Подружжя охоче спілкувалося з оточенням, а мешканці будинку ніколи не чули сварок чи конфліктів у родині.

Натомість самого Міхала деякі сусіди описують як замкнутого та відстороненого хлопця. За їхніми словами, він майже ні з ким не розмовляв, рідко вітався та переважно тримався осторонь. Водночас інші знайомі згадують його як спокійного й ввічливого чоловіка.

За словами сусідів, батько Міхала захоплювався стрільбою та мав дозвіл на володіння зброєю. Щонеділі він разом із сином відвідував тир, де вони тренувалися стріляти. На батька також був зареєстрований автомобіль Subaru, яким Міхал приїхав до центру Кракова перед нападом.

Сусіди стверджують, що не помічали в поведінці молодого чоловіка нічого, що могло б свідчити про підготовку до злочину. Що відомо про стрілянину в Кракові.

Нагадаємо, 7 листопада в центрі польського Кракова чоловік відкрив вогонь по перехожих. Унаслідок нападу загинули шестеро людей, ще понад десятеро дістали поранення. Правоохоронці зупинили стрільця після перестрілки. Нападник також дістав поранення, він уже переніс кілька операцій.

Згодом польські правоохоронці виявили в помешканні нападника в Островці-Свентокшиському тіла трьох людей – двох жінок і чоловіка. За попередньою інформацією, загиблими є його батьки та сестра. Обставини загибелі родичів встановлюють слідчі. 

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Теги: зброя вбивство стрілянина Польща

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