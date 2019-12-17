Boeing збирається зупинити або скоротить випуск літаків 737 MAX



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Менеджмент Boeing все більше схиляється саме до припинення виробництва літаків, вважаючи цей варіант найдоцільнішим

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) розкритикувало Boeing за недостатньо швидку передачу відомостей, необхідних регулятору для сертифікації літака

Boeing Co. розглядає можливість припинення або скорочення випуску літаків 737 MAX у зв'язку із затягуванням терміну їх повернення в експлуатацію.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на інформовані джерела.

За їхніми словами, менеджмент Boeing все більше схиляється саме до припинення виробництва, вважаючи цей варіант найдоцільнішим.

Минулого тижня газета повідомляла, що Федеральне управління цивільної авіації (FAA) розкритикувало Boeing за недостатньо швидку передачу відомостей, необхідних регулятору для сертифікації літака. Як очікується, FAA схвалить зміни, внесені в систему контролю польоту лайнерів 737 MAX і відповідну програму підготовки пілотів не раніше, ніж у лютому - на два місяці пізніше, ніж планувала Boeing.

Отже, припинення польотів 737 MAX триватиме майже рік.

Польоти літаків Boeing 737 MАX призупинили у всьому світі в березні 2019 року після двох авіакатастроф. У березні під час аварії літака цієї моделі авіакомпанії Ethiopian Airlines загинули 157 осіб. У жовтні 2018 року жертвами аварії Boeing 737 MAX індонезійської компанії Lion Air стали 189 осіб.

Компанія урізала випуск літаків 737 MAX у квітні, і подальше скорочення виробництва призведе до суттєвого стрибка витрат, а також негативно позначиться на її фінансових результатах. Крім того, це вимагатиме скорочення робочих місць, не лише у Boeing, але і у компаніях, що випускають авіаційні компоненти.

Boeing вже направила $3,6 млрд на покриття додаткових виробничих витрат і зарезервувала $6,1 млрд на виплату компенсацій клієнтам.

У квітні Boeing скоротила випуск літаків 737 MAX на 25% і відмовилася від запланованого раніше нарощування виробництва, що змусило постачальників компанії скорегувати власні плани.

Глобальна мережа постачань літаків MAX налічує майже 600 компаній, плюс сотні дрібних субпідрядників.