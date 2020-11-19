Більшість країн Заходу у тому числі Україна не визнали офіційних результатів виборів у Білорусі

Санкції будуть спрямовані на різні державні структури, а також компанії та підприємства

Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Білорусі, що будуть спрямовані на різні державні структури, а також компанії та підприємства. Про це заявив на пресконференції Верховний представник ЄС з питань дипломатії й зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Він зазначив, що на онлайн-нараді з міністрами закордонних справ країн Євросоюзу були узгоджені санкції щодо Білорусі.

«Крім фізичних осіб, санкції будуть введені проти державних структур, компаній і підприємців», ─ сказав Боррель.

Нагадаємо, 18 листопада Білорусь розширила санкції у відповідь проти країн ЄС та Канади.

Як повідомлялося, Тихановська домовляється з ЄС про розширення санкцій проти Лукашенка.

12 листопада у Мінську помер прихильник опозиції, 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали біля його будинку. Ввечері сотні білорусів влаштували у Мінську акцію пам’яті вбитого активіста

Лідерка опозиції в Білорусі Світлана Тихановська оголосила амністію за захоплення білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його пособників.

Додамо, що Лукашенко заявив, що «не париться» з приводу персональних санкцій ЄС.

7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення. Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз. Обмеження введені через грубе придушення протестів у Білорусі, які викликала явна фальсифікація президентських виборів у серпні 2020 року.

Згідно з результатами виборів, Лукашенко отримав понад 80% голосів виборців. Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів.

Більшість країн Заходу у тому числі Україна не визнали офіційних результатів виборів у Білорусі.