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    Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Білорусі

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    Більшість країн Заходу у тому числі Україна не визнали офіційних результатів виборів у Білорусі - Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Білорусі
    Більшість країн Заходу у тому числі Україна не визнали офіційних результатів виборів у Білорусі

    Санкції будуть спрямовані на різні державні структури, а також компанії та підприємства

    Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Білорусі, що будуть спрямовані на різні державні структури, а також компанії та підприємства. Про це заявив на пресконференції Верховний представник ЄС з питань дипломатії й зовнішньої політики Жозеп Боррель.

    Він зазначив, що на онлайн-нараді з міністрами закордонних справ країн Євросоюзу були узгоджені санкції щодо Білорусі.

    «Крім фізичних осіб, санкції будуть введені проти державних структур, компаній і підприємців», ─ сказав Боррель.

    Нагадаємо, 18 листопада Білорусь розширила санкції у відповідь проти країн ЄС та Канади.

    Як повідомлялося, Тихановська домовляється з ЄС про розширення санкцій проти Лукашенка.

    12 листопада у Мінську помер прихильник опозиції, 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали біля його будинку. Ввечері сотні білорусів влаштували у Мінську акцію пам’яті вбитого активіста

    Лідерка опозиції в Білорусі Світлана Тихановська оголосила амністію за захоплення білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його пособників.

    Додамо, що Лукашенко заявив, що «не париться» з приводу персональних санкцій ЄС.

    7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення. Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз. Обмеження введені через грубе придушення протестів у Білорусі, які викликала явна фальсифікація президентських виборів у серпні 2020 року.

    Згідно з результатами виборів, Лукашенко отримав понад 80% голосів виборців. Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів.

    Більшість країн Заходу у тому числі Україна не визнали офіційних результатів виборів у Білорусі.

    Теги: Білорусь ЄС санкції
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