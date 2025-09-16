Головна Світ Соціум
Країни, де пенсіонери живуть краще за молодь: аналіз Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
У деяких країнах пенсіонери мають вищий рівень життя за молодь
У Великій Британії та Франції зростає пенсія

У Великій Британії та Франції спостерігається парадоксальне зростання витрат на пенсії, що створює значне навантаження на державні бюджети. За останні два десятиліття державні виплати літнім громадянам зростали швидше, ніж у більшості країн Європи. Це призвело до того, що у Франції пенсіонери вже мають вищий дохід, ніж працездатне населення. Про це пише журналіст Financial Times Джон Берн-Мердок, повідомляє «Главком».

«Останні два десятиліття французької та британської політики є «цвинтарем» пропозицій щодо уповільнення зростання витрат на зростаюче населення похилого віку. Ті ж два десятиліття французького та британського бюджетних балансів демонструють результати. Державні виплати літнім громадянам зростали вище та швидше, ніж у аналогічних країнах, а співвідношення боргу до ВВП також наслідувало цей приклад», – йдеться у статті. 

Проблеми та їх причини

У Великій Британії ця ситуація обумовлена двома факторами:

  • Зростання витрат на догляд: з початку 2000-х років витрати на охорону здоров’я та соціальний догляд для людей старше 65 років подвоїлися, а спроби перекласти частину цих витрат на заможних громадян не увінчалися успіхом. Це змушує уряд скорочувати інші бюджетні статті та збільшувати запозичення.
  • Система «потрійного замка»: щорічне зростання пенсій гарантується за найвищим показником з трьох – інфляція, зростання зарплати або 2,5%. Це призводить до того, що рівень життя пенсіонерів зростає швидше, ніж в інших верств населення, та призводить до збільшення бідності серед молоді.

У Франції ситуація є ще більш критичною. Французькі пенсіонери не лише отримують одні з найбільших виплат у світі, а й виходять на пенсію раніше. Будь-які спроби змінити систему, як-от підвищення пенсійного віку, викликають масові протести.

Наприклад, пропозиція президента Макрона призвела до загальнонаціональних страйків, а плани прем’єра Барньє спричинили падіння уряду. За оцінками експертів, витрати на пенсії у Франції настільки значні, що лише минулого року вони становили шосту частину оборонного бюджету країни.

Попри те, що політики намагаються компенсувати зростання пенсій через нові податки, надходження від них часто не покривають необхідних витрат. Журналіст зазначає, що в цій ситуації виборці самі підтримують збільшення пенсій, ніби сподіваючись отримати гроші «з повітря». Це створює політичний глухий кут, з якого уряди обох країн не можуть знайти вихід.

Ситуація стає ще складнішою через те, що навіть зміна урядів не змінює настроїв виборців. Наприклад, плани перевіряти доходи пенсіонерів для надання субсидій на опалення в Британії були швидко скасовані через негативну реакцію старшого покоління.

На думку Берна-Мердока, обидві країни рано чи пізно зіткнуться з неминучою реальністю: зростання пенсійних витрат не може тривати нескінченно, і політичні компроміси стають все складнішими.

До слова, видатний хореограф, народний артист України Мирослав Вантух, який очолює Національний заслужений ансамбль танцю імені Павла Вірського, розповів про свою пенсію та заробітки.

Теги: пенсіонери Франція Велика Британія

