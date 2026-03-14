Унаслідок вибуху пошкоджено єврейську школу в Амстердамі

Безпека в синагогах та єврейських установах столиці Нідерландів була посилена після нічного підпалу синагоги в центрі Роттердама 13 березня

Мер міста назвала інцидент «цілеспрямованим нападом на єврейську громаду»

Вранці 14 березня у столиці Нідерландів, Амстердамі, стався вибух, який пошкодив єврейську школу. Мер міста назвала це «навмисним нападом на єврейську громаду». Про це повідмляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Вибух стався поблизу школи в елітному житловому районі на півдні Амстердама. Він завдав лише незначної шкоди, повідомила мер Фемке Халсема. Поліція та пожежники швидко прибули на місце події.

Про постраждалих не повідомлялося.

Мер, начальник поліції та головний прокурор назвали інцидент «цілеспрямованим нападом на єврейську громаду». Правоохоронці вивчають відеозаписи.

Тим часом, як повідомляє Ynet, відповідальність за інцидент взяла на себе не відома раніше радикальна організація, яка називає себе «Ісламським рухом правої молоді». Організація опублікувала відеозапис, на якому видно момент вибуху поряд із будівлею школи.

За інформацією місцевої влади, організація, яка заявила про свою причетність, раніше не фігурувала у базі служб безпеки.

Як пише The Times of Israel, відповідальність за інцидент взяла на себе новостворена екстремістська група, яка називає себе «Ісламський рух правої молоді».



Додамо, що безпека в синагогах та єврейських установах столиці Нідерландів вже була посилена після нічного підпалу синагоги в центрі Роттердама 13 березня.

Нагадаємо, днями в місті Вест-Блумфілд у штаті Мічиган автомобіль врізався в будівлю синагоги Temple Israel, де також розташована школа. Після інциденту у приміщенні почалася пожежа та пролунали постріли.