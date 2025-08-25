Хто може вийти на пенсію раніше: пояснення Пенсійного фонду

У Пенсійному фонді розповіли, в яких випадках особа має право вийти на пенсію раніше

Для виходу на пенсію за віком у 2025 році потрібно мати певний страховий стаж. Зокрема, щоб стати пенсіонером у 60 років, потрібно мати 32 роки страхового стажу. Однак в деяких випадках на пенсію можна вийти достроково. «Главком» з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду в Полтавській області розповідає, хто може вийти на пенсію раніше.

Зокрема, право на достроковий вихід на пенсію мають особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи роботодавця через зміни в організації виробництва та праці (ліквідацію, реорганізацію чи банкрутство підприємства). Окрім того, причиною розірвання трудового договору може бути і невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я у порядку, визначеному законодавством.

Для цього людям потрібно мати страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі та врахувати наступні вимоги:

на день звільнення до досягнення пенсійного віку залишилося не більше ніж півтора року;

реєстрація в центрі зайнятості протягом 30 календарних днів з дати звільнення;

протягом семи днів з моменту реєстрації не знайшлось роботи, що відповідає потребам і запитам особи.

Як оформити пенсію

Для цього необхідно:

подати клопотання до Пенсійного фонду України про дотримання зазначених вище вимог і про припинення реєстрації в центрі зайнятості;

звернутися до Пенсійного фонду (не раніше ніж на наступний день після припинення реєстрації людини як безробітної).

Звернутись можна:

особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ;

дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Документами для призначення пенсії громадянам зазначеної категорії є:

трудова книжка, копія наказу (розпорядження) про звільнення або відомості про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб;

клопотання про достроковий вихід на пенсію, видане регіональними, міськими, районними, міськрайонними центрами зайнятості Державної служби зайнятості;

документи закладу охорони здоров’я, які підтверджують виявлену невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я, що стала підставою для звільнення згідно з п. 2 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України.

Нагадаємо, що в Україні деякі категорії населення мають право на надбавку до пенсії. Вона встановлюється з дня звернення за встановленням пенсії.