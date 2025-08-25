Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Хто може вийти на пенсію раніше: пояснення Пенсійного фонду

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
Хто може вийти на пенсію раніше: пояснення Пенсійного фонду
Деякі пенсіонери мають право на достроковий вихід на пенсію
фото: Слово і діло

У Пенсійному фонді розповіли, в яких випадках особа має право вийти на пенсію раніше

Для виходу на пенсію за віком у 2025 році потрібно мати певний страховий стаж. Зокрема, щоб стати пенсіонером у 60 років, потрібно мати 32 роки страхового стажу. Однак в деяких випадках на пенсію можна вийти достроково. «Главком» з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду в Полтавській області розповідає, хто може вийти на пенсію раніше.

Зокрема, право на достроковий вихід на пенсію мають особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи роботодавця через зміни в організації виробництва та праці (ліквідацію, реорганізацію чи банкрутство підприємства). Окрім того, причиною розірвання трудового договору може бути і невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я у порядку, визначеному законодавством.

Для цього людям потрібно мати страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі та врахувати наступні вимоги:

  • на день звільнення до досягнення пенсійного віку залишилося не більше ніж півтора року;
  • реєстрація в центрі зайнятості протягом 30 календарних днів з дати звільнення;
  • протягом семи днів з моменту реєстрації не знайшлось роботи, що відповідає потребам і запитам особи.

Як оформити пенсію

Для цього необхідно:

  • подати клопотання до Пенсійного фонду України про дотримання зазначених вище вимог і про припинення реєстрації в центрі зайнятості;
  • звернутися до Пенсійного фонду (не раніше ніж на наступний день після припинення реєстрації людини як безробітної).

Звернутись можна:

  • особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ;
    дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Документами для призначення пенсії громадянам зазначеної категорії є:

  • трудова книжка, копія наказу (розпорядження) про звільнення або відомості про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб;
  • клопотання про достроковий вихід на пенсію, видане регіональними, міськими, районними, міськрайонними центрами зайнятості Державної служби зайнятості;
  • документи закладу охорони здоров’я, які підтверджують виявлену невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я, що стала підставою для звільнення згідно з п. 2 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України.

Нагадаємо, що в Україні деякі категорії населення мають право на надбавку до пенсії. Вона встановлюється з дня звернення за встановленням пенсії.

Читайте також:

Теги: пенсіонери пенсійна система пенсія звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент підтримав звільнення Олени Думи
Кабмін звільнив очільницю АРМА
30 липня, 12:14
Зеленський звільнив двох посадовців, яких підозрюють у корупції
Президент звільнив двох посадовців, викритих НАБУ на корупції
3 серпня, 04:39
Винницький обіймав посаду заступника міністра освіти з 2023 року
Уряд звільнив заступника Лісового
8 серпня, 21:55
В Ізраїлі спалахнули масові протести через плани прем’єра встановити контроль над усім сектором Гази
В Ізраїлі спалахнули масові протести через плани прем’єра встановити контроль над усім сектором Гази
10 серпня, 02:45
З 1 серпня 2025 року «Укрзалізниця» запроваджує обов’язкову верифікацію через «Дія.Підпис» для купівлі або повернення квитків
Нові правила придбання квитків на потяг, штрафи для бізнесу: що змінилося з 1 серпня
1 серпня, 05:00
Пірро, колишня прокурорка округу та обрана суддя, була затверджена 50 голосами «за» та 45 «проти»
Журналістка Fox News, яка часто брала інтервʼю у Трампа, стала прокуроркою у Вашингтоні
3 серпня, 11:51
Ірина Родніна є триразовою олімпійською чемпіонкою
Одіозна депутатка Думи і олімпійська чемпіонка заявила, що «пенсіонерам не варто на когось сподіватися»
22 серпня, 11:07
Більшість звільнених була в полоні з 2022 року
Україна на День Незалежності провела новий обмін полоненими
Вчора, 16:54
Російський пастух вирішив заробити на війні
Україна обміняла окупанта з екзотичною професією
Вчора, 19:44

Особисті фінанси

Хто може вийти на пенсію раніше: пояснення Пенсійного фонду
Хто може вийти на пенсію раніше: пояснення Пенсійного фонду
В Україні різко дешевшають яблука: скільки коштують у супермаркетах
В Україні різко дешевшають яблука: скільки коштують у супермаркетах
Spotify оголошує про підвищення цін
Spotify оголошує про підвищення цін
Де в Україні найдорожча оренда квартир: одне із міст несподівано обігнало Київ та Львів
Де в Україні найдорожча оренда квартир: одне із міст несподівано обігнало Київ та Львів
Суд зобов’язав чоловіка повернути понад 70 тисяч гривень пенсії: у чому причина
Суд зобов’язав чоловіка повернути понад 70 тисяч гривень пенсії: у чому причина
Як сходити в супермаркет та не потрапити в халепу: поради Держпродспоживслужби
Як сходити в супермаркет та не потрапити в халепу: поради Держпродспоживслужби

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
13K
Показав середній палець. Актор Андрій Ісаєнко розказав про свою образу на Театр Франка
11K
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
7775
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
5378
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Сьогодні, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua