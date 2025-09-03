Головна Київ Новини
Афера з «російськими ліками»: поліція повернула майже 1 млн грн пенсіонерці, які вона віддала шахраям

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Правоохоронці повернули потерпілій вилучені кошти та продовжують проводити всі необхідні слідчі дії для встановлення осіб, причетних до вчиненого злочину
фото: поліція Києва/Facebook

Під тиском жінка погодилась і передала 750 тис. грн та $4,1 тис незнайомці, яку шахраї використали як кур’єра

У Києві 75-річна пенсіонерка ледь не втратила майже мільйон гривень, ставши жертвою шахраїв. Аферисти зателефонували жінці, яка раніше купляла ліки через інтернет. Вони представились правоохоронцями та звинуватили пенсіонерку у фінансуванні країни-агресора через придбання нібито російських ліків. Зловмисники залякали потерпілу кримінальним провадженням, вимагаючи віддати всі заощадження для «перевірки». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

«До Голосіївського управління поліції звернулась 75-річна місцева мешканка із заявою про те, що невідомі шахрайським шляхом заволоділи її грошима», – йдеться у повідомленні.

фото: поліція Києва

На виклик негайно прибули слідчо-оперативна група та оперативники районного управління поліції.

Як повідомила потерпіла, влітку вона замовила ліки на одному з сайтів у мережі Інтернет. Через деякий час їй почали телефонувати невідомі, представляючись співробітниками правоохоронних органів, та звинувачувати у спонсоруванні країни-агресора, оскільки препарати які вона придбала були нібито російського походження. Шахраї повідомили жінці про відкриття кримінального провадження щодо неї та почали погрожувати ув’язненням.

«Аби зняти всі підозри, аферисти залякуваннями вимагали віддати пенсіонерку всі її заощадження для «перевірки» їх походження, після чого вони будуть повернуті на її банківський рахунок. Під тиском жінка погодилась і передала 750 тис. грн та $4,1 тис незнайомці, яку шахраї використали як кур’єра», – повідомили правоохоронці.

фото: поліція Києва

Під час оперативних заходів поліцейські Голосіївського управління спільно з колегами з Управління карного розшуку, аналітиками кримінального аналізу та співробітниками Управління оперативно-технічних заходів встановили особу кур’єрки та вилучили у неї гроші потерпілої.

За даним фактом слідчі Голосіївського управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану.

Правоохоронці повернули потерпілій вилучені кошти та продовжують проводити всі необхідні слідчі дії для встановлення осіб, причетних до вчиненого злочину.

 

Поліція Києва попереджає про небезпечну шахрайську схему, закликає громадян не довіряти телефонним незнайомцям та не передавати нікому свої заощадження. У разі підозрілих дзвінків – одразу звертайтесь до поліції.

Нагадаємо, у Києві поліція затримала 37-річного чоловіка, який підозрюється в шахрайстві та вимаганні. Зловмисник, вдаючи закоханого, виманив у вдови загиблого військового 350 тис. грн, обіцяючи цими грошима «відкупитися» від мобілізації, щоб не загинути, як її чоловік. 

Раніше повідомлялося, що поліцейські повідомили про підозру 40-річному місцевому мешканцю, який цинічно скористався горем 29-річної військової, вдови загиблого на війні героя, та ошукав її на понад 300 тис. грн, обіцяючи допомогти з встановленням пам'ятника. Спочатку чоловік попросив у жінки майже 100 тис. грн для нібито розвитку бізнесу, обіцяючи відсотки, та 80 тис. грн для придбання іноземної валюти за вигіднішим курсом. Пізніше, під виглядом допомоги у придбанні пам’ятника чоловіку та акумуляторної батареї для автомобіля, шахрай заволодів ще майже 120 тис. грн потерпілої. В результаті, не отримавши ні грошей, ні послуг, потерпіла повідомила у поліцію.

До слова, на Хмельниччині жінка потрапила на гачок шахраїв. Вони виманили у неї всі заощадження. Повідомляється, що до 55-річної жінки надійшов дзвінок з невідомого номеру. Шахрайка представилась донькою потерпілої, схвильованим голосом повідомила, що необхідно терміново переказати кошти на лікування дитини, яка постраждала з її вини.

Теги: пенсіонери поліція шахрайство Київ

Афера з «російськими ліками»: поліція повернула майже 1 млн грн пенсіонерці, які вона віддала шахраям
