Індексація пенсій, збільшення зарплат. Кабмін ухвалив проєкт держбюджету на 2026 рік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами Свириденко, медикам, а також педагогам буде підвищено зарплати
фото: Telegram/Юлія Свириденко

Видати держбюджету становитимуть 4,8 трлн грн

Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Його вже передано на розгляд Верховної Ради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Головний пріоритет бюджету – безпека і оборона

За словами глави уряду, видати держбюджету становитимуть 4,8 трлн грн (+415 млрд грн від 2025). Доходи складуть 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025), дефіцит – прогноз на рівні до 18,4 % ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року).

Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн. «Головний пріоритет бюджету — безпека і оборона, наша соціальна стійкість. Усі власні надходження і запозичення уряд спрямовує на Сили оборони – грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів», – йдеться в заяві.

Що передбачає проєкт державного бюджету на 2026 рік

Оборона: 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) на оборону (+168,6 млрд грн до 2025 року). Виробництво зброї: щонайменше 44,3 млрд грн на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку.

Освіта: 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн до 2025 року). Підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами – 30% з 1 січня 2026, 20% з 1 вересня 2026; безоплатне харчування для 4,4 млн школярів 1-11 класів по всій країні з 1 жовтня 2026; підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тис. студентів з 1 вересня 2026.

Наука: 19,9 млрд грн (+5,4 млрд до 2025 року). Включає фінансування для підтримки проєктів молодих вчених та підтримки найкращих наукових установ; створення центрів оборонних досліджень; виконання розробок на замовлення бізнесу.

Охорона здоров’я: 258 млрд грн (+38 млрд грн до 2025 року). Збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги (підвищення до 35 тис. грн), а також медикам прифронтових регіонів, завдяки збільшенню фінансування програми медичних гарантій до 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн до 2025 року).

Крім того, безкоштовні ліки для громадян, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, інших хронічних хвороб. Чекап 40+: 10 млрд грн на нову адресну виплату для громадян віком від 40 років на проходження комплексного скринінгу здоров’я – у першу чергу перевірка на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоровʼя.

Пенсійне забезпечення: 1 трлн 27 млрд грн (+123,4 млрд грн до 2025 року). Передбачена індексація пенсій.

Соціальна сфера: 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн до 2025 року). Допомога ВПО, підтримка людей з інвалідністю та протезування, «єЯсла», «Пакунок школяра». Крім того, зʼявиться новий напрям – фінансування заходів із підтримки демографічного розвитку 24,5 млрд грн, включно з допологовою підтримкою, одноразовими виплатами при народженні дитини та допомогою для догляду за дитиною до року.

Ветеранська політика, допомога з інтеграцією в суспільстві: 17,9 млрд (+6,1 млрд грн до 2025 року). Компенсація на житло ветеранам з інвалідністю І та ІІ групи, заходи з підтримки ветеранів, фахівці з супроводу ветеранів, фінансування ветеранських просторів. Додатково 800 млн грн на стоматологію для ветеранів.

Регіони: Загальні доходи регіонів складуть 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн до 2025 грн). У тому числі міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам з загального фонду держбюджету у 2026 році становитимуть 289,3 млрд грн.

Підтримка бізнесу: 41,5 млрд грн. Доступні кредити «5-7-9%», забезпечення українців житлом за програмою «єОселя», індустріальні парки та інші ініціативи з надання грантів і підтримки українських виробників; продовження підтримки програми Brave1 для розробників оборонних технологій.

Агропромисловий комплекс: 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн до 2025 року). Включає продовження програми грантів та компенсації відсотків за кредитами виробникам сільськогосподарських товарів за програмою «5-7-9%», 200 млн грн на державну дотацію аграрним виробникам як компенсація до половини витрат на будівництво та реконструкцію систем зрошення.

Культура: 4,7 млрд грн. Включає підтримку створення контенту для утвердження національної ідентичності та зміцнення національної єдності.

Публічні інвестиції для відновлення та модернізації України: 45,9 млрд грн (+12,4 млрд грн до 2025 року).

Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня, уряд мав останній день, щоб внести в Раду проєкт бюджету на 2026 рік. Про це йдеться в статті 153 регламенту Ради «Підготовка до розгляду проєкту закону про державний бюджет України на наступний рік».

Як повідомлялося, 18 серпня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко презентувала проєкт програми дій уряду. Вона зауважила, що у планах уряду на наступний рік – спрямувати 50% бюджету, який виділяється на озброєння, саме на українську зброю.

Вже 10 вересня Кабмін затвердив програму дій на 2025 рік. У документі окреслено 12 пріоритетів.

