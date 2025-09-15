Індексація пенсій, збільшення зарплат. Кабмін ухвалив проєкт держбюджету на 2026 рік

За словами Свириденко, медикам, а також педагогам буде підвищено зарплати

Видати держбюджету становитимуть 4,8 трлн грн

Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Його вже передано на розгляд Верховної Ради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Головний пріоритет бюджету – безпека і оборона

За словами глави уряду, видати держбюджету становитимуть 4,8 трлн грн (+415 млрд грн від 2025). Доходи складуть 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025), дефіцит – прогноз на рівні до 18,4 % ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року).

Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн. «Головний пріоритет бюджету — безпека і оборона, наша соціальна стійкість. Усі власні надходження і запозичення уряд спрямовує на Сили оборони – грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів», – йдеться в заяві.

Що передбачає проєкт державного бюджету на 2026 рік

Оборона: 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) на оборону (+168,6 млрд грн до 2025 року). Виробництво зброї: щонайменше 44,3 млрд грн на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку.

Освіта: 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн до 2025 року). Підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами – 30% з 1 січня 2026, 20% з 1 вересня 2026; безоплатне харчування для 4,4 млн школярів 1-11 класів по всій країні з 1 жовтня 2026; підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тис. студентів з 1 вересня 2026.

Наука: 19,9 млрд грн (+5,4 млрд до 2025 року). Включає фінансування для підтримки проєктів молодих вчених та підтримки найкращих наукових установ; створення центрів оборонних досліджень; виконання розробок на замовлення бізнесу.

Охорона здоров’я: 258 млрд грн (+38 млрд грн до 2025 року). Збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги (підвищення до 35 тис. грн), а також медикам прифронтових регіонів, завдяки збільшенню фінансування програми медичних гарантій до 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн до 2025 року).

Крім того, безкоштовні ліки для громадян, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, інших хронічних хвороб. Чекап 40+: 10 млрд грн на нову адресну виплату для громадян віком від 40 років на проходження комплексного скринінгу здоров’я – у першу чергу перевірка на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоровʼя.

Пенсійне забезпечення: 1 трлн 27 млрд грн (+123,4 млрд грн до 2025 року). Передбачена індексація пенсій.

Соціальна сфера: 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн до 2025 року). Допомога ВПО, підтримка людей з інвалідністю та протезування, «єЯсла», «Пакунок школяра». Крім того, зʼявиться новий напрям – фінансування заходів із підтримки демографічного розвитку 24,5 млрд грн, включно з допологовою підтримкою, одноразовими виплатами при народженні дитини та допомогою для догляду за дитиною до року.

Ветеранська політика, допомога з інтеграцією в суспільстві: 17,9 млрд (+6,1 млрд грн до 2025 року). Компенсація на житло ветеранам з інвалідністю І та ІІ групи, заходи з підтримки ветеранів, фахівці з супроводу ветеранів, фінансування ветеранських просторів. Додатково 800 млн грн на стоматологію для ветеранів.

Регіони: Загальні доходи регіонів складуть 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн до 2025 грн). У тому числі міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам з загального фонду держбюджету у 2026 році становитимуть 289,3 млрд грн.

Підтримка бізнесу: 41,5 млрд грн. Доступні кредити «5-7-9%», забезпечення українців житлом за програмою «єОселя», індустріальні парки та інші ініціативи з надання грантів і підтримки українських виробників; продовження підтримки програми Brave1 для розробників оборонних технологій.

Агропромисловий комплекс: 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн до 2025 року). Включає продовження програми грантів та компенсації відсотків за кредитами виробникам сільськогосподарських товарів за програмою «5-7-9%», 200 млн грн на державну дотацію аграрним виробникам як компенсація до половини витрат на будівництво та реконструкцію систем зрошення.

Культура: 4,7 млрд грн. Включає підтримку створення контенту для утвердження національної ідентичності та зміцнення національної єдності.

Публічні інвестиції для відновлення та модернізації України: 45,9 млрд грн (+12,4 млрд грн до 2025 року).

Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня, уряд мав останній день, щоб внести в Раду проєкт бюджету на 2026 рік. Про це йдеться в статті 153 регламенту Ради «Підготовка до розгляду проєкту закону про державний бюджет України на наступний рік».

Як повідомлялося, 18 серпня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко презентувала проєкт програми дій уряду. Вона зауважила, що у планах уряду на наступний рік – спрямувати 50% бюджету, який виділяється на озброєння, саме на українську зброю.

Вже 10 вересня Кабмін затвердив програму дій на 2025 рік. У документі окреслено 12 пріоритетів.