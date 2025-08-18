Головна Країна Суспільство
Шахрай виманив у бабусі 160 тис грн для «освячення️» в церкві

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Шахрай виманив у бабусі 160 тис грн для «освячення️» в церкві
Співробітники карного розшуку поліції встановили зловмисника, який виманив у 89-річної мешканки Дніпропетровщини всі заощадження
Гроші, які аферист залишив жінці як гарантію свого повернення, виявилися несправжніми

Аферист на Дніпропетровщині втерся в довіру до літньої жінки та зумів переконати її в необхідності віднести усі наявні заощадження до церкви для «освячення», пише «Главком» з посиланням на Департамент карного розшуку.

Щоб бабуся «не била» ноги, шахрай запропонував сам віднести її накопичені 131 грн та €600 євро на «процедуру», а як гарантію свого повернення залишив їй пакунок зі своїми, «вже освяченими грошима».

Після цього добродій зник з усіма накопиченнями пенсіонерки. Залишені ж ним купюри виявилися фальшивими.

Оперативники поліції, як наголошується, провели низку заходів і вийшли на слід афериста, 45-річного мешканця Запоріжжя, раніше вже судимого за шахрайство. Наразі зловмиснику про підозру.

Нагадаємо, мешканець Тернополя упродовж місяця встиг провернути щонайменше шість шахрайських оборудок, заволодівши чужим майном на понад 90 000 гривень. На момент скоєння злочинів фігурант вже перебував у розшуку за вчинення незаконного заволодіння транспортним засобом вартістю майже 130 тисяч гривень. На нього була винесена ухвала суду – тримання під вартою.

Окрім того, жителька Тернопільщини отримала 3000 доларів США за вплив на прийняття рішення про повернення тіла загиблого з окупованої території. Тіло загиблого після проведення додаткової судово-медичної експертизи повернули родині на початку червня 2025 року. Але аферистка до цього не мала жодного стосунку, натомість просто вирішила заробити на чужому горі.

Також «Главком» писав, що Нацполіція затримала на Тернопільщині адвокатів-шахраїв, які виманили у забудовника понад $2 млн.

пенсіонери церква шахрайство поліція

