Гаазький трибунал не може розслідувати злочини проти України з боку Кремля, – експерт



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Міжнародний кримінальний суд Фото: VoxUkraine

Зміст поняття «агресія» з’явився в Статуті МКС тільки в липні 2018 року

Проблема в тому, що основні злочини проти України, в яких підозрюється керівництво РФ та його поплічники, – агресія і тероризм – не можуть бути розслідувані Міжнародним кримінальним судом (Гаазьким трибуналом). Зміст поняття «агресія» з’явився в Статуті МКС тільки в липні 2018 року, а згідно з його нормами, можуть бути розслідувані тільки акти агресії, що вчинені після цієї дати. На злочини, пов’язані з тероризмом, повноваження Суду не поширюються в принципі. Такого поняття в Статуті просто немає.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Олександр Чебаненко, експерт Українського інституту майбутнього. Крім того, за його словами, в самому Статуті є низка норм, які викликають щонайменше подив.

«Наприклад, для Статуту не є воєнним злочином знищення цивільного об’єкта, про яке буде заявлено як про ненавмисне. За цією логікою знищення літака рейсу МН17 і 298 людей суб’єктами, які з ракетного комплексу з дальністю ураження в десятки кілометрів вдарили там, де проходять міжнародні маршрути цивільної авіяції, – не воєнний злочин, – підкреслює експерт. – Крім того, згідно зі Статутом, особа звільняється від відповідальности за воєнні злочини, якщо вона не усвідомлювала незаконности наказів свого керівництва та/або того, що вона бере участь у збройному конфлікті між державами. Як відомо, тезу про громадянську війну в Україні постійно впроваджує в інформпростір пропаганда країни-агресора, якою є РФ. До того ж є висновок прокурора МКС, що «конфлікт на Сході України має ознаки як міжнародного, так і не міжнародного». Тобто МКС вже кваліфікує наявність в Україні внутрішньонаціонального (тобто громадянського) конфлікту».

Нагадаємо, посол України в Сербії Олександр Александрович розповів, що єдиний спосіб впоратися з Росією – працювати на її розвал.

Як повідомлялося, звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов заявив, що давав свідчення про тортури у полоні для Гаазького трибуналу.