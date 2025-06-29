Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Частину України накриють дощі: прогноз погоди на 29 червня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Частину України накриють дощі: прогноз погоди на 29 червня
фото: glavcom.ua

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий

У неділю, 29 червня, в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та в деяких регіонах дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

У західних областях та на Лівобережжі прогнозуються невеликі короткочасні дощі (на Сумщині та Полтавщині вночі помірні); на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°; вдень 21-26°, на Закарпатті до 29°.

Частину України накриють дощі: прогноз погоди на 29 червня фото 1

Також синоптики попереджають, що 29 червня вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень в Україні, крім сходу, пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

У Києві та в області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°. У Києві вночі 13-15°, вдень 23-25°.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди погода синоптик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Потепління також вплине на урожай озимих культур
Глобальне потепління. Метеоролог назвала позитивні наслідки для України
12 сiчня, 2022, 12:00
Закопані в Британії скарби опинилися під загрозою через висихаючий ґрунт
Скарби Британії опинилися під загрозою через глобальне потепління (фото)
26 сiчня, 2022, 06:49
Льодовики знаходяться на 50 об’єктах Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
ЮНЕСКО попередило про наслідки глобального потепління
3 листопада, 2022, 18:48
Українцям варто чекати нетипових для наших широт погодних явищ
Глобальне потепління. Кліматолог назвав стихійні лиха, які загрожують Україні
10 сiчня, 2022, 20:00
Через потепління є загроза появи на території України нових інвазійних видів комах
Науковець пояснив, яку небезпеку приховує раннє потепління в Україні
13 квiтня, 2024, 19:35
США може чекати загроза національного масштабу через старіння мостів
США загрожує масове руйнування мостів через глобальне потепління – NYT
3 вересня, 2024, 12:05
Потепління змінює клімат у світі
Катастрофічне потепління протягом десятиліть: вчені пояснили, до чого готуватись
12 грудня, 2024, 16:32
На заході України вже зараз вирощують мигдаль та фундук і з часом це може поширитися на всю країну, вважає кліматологиня
Третій урожай? Кліматологиня закликала аграріїв готуватися до можливостей, які відкриває глобальне потепління
28 сiчня, 19:43
Нове дослідження засвідчує, що очікувані втрати для світового ВВП значно вищі, ніж вважалося раніше
Глобальне потепління спричинить 40% шкоду світовій економіці: дослідження
10 квiтня, 09:14

Суспільство

На Чернігівщині дитина травмувалась через вибух невідомого предмета
На Чернігівщині дитина травмувалась через вибух невідомого предмета
Частину України накриють дощі: прогноз погоди на 29 червня
Частину України накриють дощі: прогноз погоди на 29 червня
29 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
29 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Екснардеп нагадав, як Кучма обернув ухвалення Конституції на власну перемогу
Екснардеп нагадав, як Кучма обернув ухвалення Конституції на власну перемогу
У Швеції продають українську халву в пакуванні російською мовою: що каже виробник
У Швеції продають українську халву в пакуванні російською мовою: що каже виробник
Веде щоденник та вирощує полуницю: 100-річна жителька Сумщини розкрила секрет довголіття
Веде щоденник та вирощує полуницю: 100-річна жителька Сумщини розкрила секрет довголіття

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
253K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 червня: ситуація на фронті
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 червня 2025
30K
Полонені окупанти відновили оселю матері трьох військових в Ізюмі
22K
Прогноз магнітних бур на 28-30 червня: якою буде сонячна активність
16K
Верховна Рада готує спеціальний законопроєкт щодо виборів в Україні
14K
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
Сьогодні, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua