Частину України накриють дощі: прогноз погоди на 29 червня
Оголошено I рівень небезпечності, жовтий
У неділю, 29 червня, в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та в деяких регіонах дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
У західних областях та на Лівобережжі прогнозуються невеликі короткочасні дощі (на Сумщині та Полтавщині вночі помірні); на решті території без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 12-17°; вдень 21-26°, на Закарпатті до 29°.
Також синоптики попереджають, що 29 червня вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень в Україні, крім сходу, пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
У Києві та в області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°. У Києві вночі 13-15°, вдень 23-25°.