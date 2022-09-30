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Кремль придумав «подарунок» для молоді: разом із паспортом видають повістки 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Кремль придумав «подарунок» для молоді: разом із паспортом видають повістки 
У РФ 21 вересня стартувала мобілізація 
фото з відкритих джерел

МФЦ Мокви отримали розпорядження відправляти у військкомат усіх чоловіків до 35 років 

Московські багатофункціональні центри надання державних та муніципальних послуг (МФЦ) отримали негласне розпорядження видавати повістки усім чоловікам від 20 до 34 років незалежно від того, мають вони право на відстрочку чи ні. Про це пише російське видання Forbes, кореспондент якого начебто переконався в цьому особисто.

«Усім чоловікам від 20 до 34 років разом з паспортом повинні видаватися повістки, для того, щоб повідомити про часткову мобілізацію», – повідомив кореспондентові співробітник одного з МФЦ Москви. 

Причому не важливо, чи є потенційний вояка студентом-очником, чи має іншу поважну причину для відстрочки від мобілізації. «Усі деталі уточнюватимете у військкоматі», – пояснили в МФЦ. 
 
Кореспондентові Forbes повістку буцімто не вручили через технічний збій. Проте чоловікові перед ним, який прийшов отримувати паспорт, повістку видали. Один із співробітників МФЦ в розмові з іншим кореспондентом Forbes підтвердив, що є негласне розпорядження видавати повістки усім чоловікам призовного віку. 
 
На гарячій лінії з питань часткової мобілізації кореспондентові Forbes роз'яснили, що ця інформація відсутня і буде передана експертам. Там часом пресслужба центрів державних послуг РФ заперечила цю новину. Мовляв, такого розпорядження немає. 

Як відомо, від 21 вересня у Росії триває «могилізація». Росіяни б'ються між собою та палять адмінбудівлі. Нагадаємо, за даними Генштабу, в Росії після оголошення часткової мобілізації уже призвали до війська 100 тис. осіб, тобто третину від запланованої кількості.

Як відомо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян оголосив про початок часткової мобілізації. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.

Після цього російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги на кордонах. Водночас 27 вересня стало відомо, що оперативна група з призову почала видавати повістки військовозобов’язаним росіянам прямо на кордоні з Грузією. 

Тим часом у вересні на тлі оголошення у РФ часткової мобілізації підтримка росіянами очільника Кремля Володимира Путіна знизилась на 6%. При цьому аналітики вважають, що Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

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Теги: росія мобілізація подарунок

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