У Миколаєві все гаразд. Кім після довгої перерви вийшов на зв'язок

Голова Миколаївської ОВА розповів, що вирішив погуляти перед роботою

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім після перерви вийшов на зв'язок. Він повідомив, що у нього все добре, готується до роботи.

19 березня Кім у Телеграм опублікував нове відео з традиційним: «Добрий ранок, ми з України».

Голова Миколаївської ОВА розповів, що вирішив погуляти перед роботою. «Все гаразд, зараз будемо», – додав він.

Як раніше повідомлялося, у Миколаївській області створено штаб, до якого увійшли представники всіх правоохоронних та силових структур, водночас влада налагоджує роботу бізнесу.

Нагадаємо, на Миколаївщині над житловими будинками збили крилату ракету (відео).