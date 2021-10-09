Кривава вистава у Москві. В Большому театрі перед глядачами загинув актор (відео)

Загиблий артист Большого театру не помітив, що опускається декорація

На сцені Большого театру в Москві загинув артист мімічного ансамблю. Він помер прямо на очах глядачів під час показу опери «Садко», передає Mash в своєму Telegram-каналі.

За попередніми даними, під час вечірньої вистави на чоловіка впала декорація, яка придавила шию.

Після цього завісу оперативно закрили, був також оголошений антракт.

При цьому очевидці події розповіли в бесіді з Telegram-каналом «112», що декорація з'їжджала вниз штатно, і що 37-річний артист сам вчасно не відійшов від неї.

«Спектакль закінчився трагедією (...) Виставу перервали словами: «Стоп! Стоп! Викличте швидку. Тут кров!» Спочатку ми подумали, що це частина вистави. Був оголошений антракт, а потім повідомили про скасування вистави», – заявили очевидці.

Прокуратура Москви опублікувала в своєму Telegram-каналі перші кадри з місця трагедії у Большому театрі.

На фотографіях видно частину сцени і майже повністю опущені декорації до вистави «Садко».

Повідомляється, що в зв'язку з загибеллю артиста розпочато перевірку.

У «Большому» також повідомили, що на місці НП зараз працюють слідчі. Вони встановлюють обставини події.