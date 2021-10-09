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    Кривава вистава у Москві. В Большому театрі перед глядачами загинув актор (відео)

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    В Большому театрі загинув 37-річний артист Євген Кулєш - Кривава вистава у Москві. В Большому театрі перед глядачами загинув актор (відео)
    В Большому театрі загинув 37-річний артист Євген Кулєш
    Фото: Telegram

    Загиблий артист Большого театру не помітив, що опускається декорація

    На сцені Большого театру в Москві загинув артист мімічного ансамблю. Він помер прямо на очах глядачів під час показу опери «Садко», передає Mash в своєму Telegram-каналі.

    За попередніми даними, під час вечірньої вистави на чоловіка впала декорація, яка придавила шию.

    Після цього завісу оперативно закрили, був також оголошений антракт.

    При цьому очевидці події розповіли в бесіді з Telegram-каналом «112», що декорація з'їжджала вниз штатно, і що 37-річний артист сам вчасно не відійшов від неї.

    «Спектакль закінчився трагедією (...) Виставу перервали словами: «Стоп! Стоп! Викличте швидку. Тут кров!» Спочатку ми подумали, що це частина вистави. Був оголошений антракт, а потім повідомили про скасування вистави», – заявили очевидці.

    Прокуратура Москви опублікувала в своєму Telegram-каналі перші кадри з місця трагедії у Большому театрі.

    На фотографіях видно частину сцени і майже повністю опущені декорації до вистави «Садко».

    Повідомляється, що в зв'язку з загибеллю артиста розпочато перевірку.

    У «Большому» також повідомили, що на місці НП зараз працюють слідчі. Вони встановлюють обставини події.

    Теги: артист актор час
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    Кривава вистава у Москві. В Большому театрі перед глядачами загинув актор (відео)