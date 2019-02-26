Куба проголосувала за нову конституцію



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Новий основний закон схвалили майже 87% кубинців, що мають право голосу

Мешканці Куби на референдумі проголосували за нову конституцію країни, її схвалили майже 87 відсотків учасників голосування.

Про це свідчать попередні результати, опубліковані в понеділок, 25 лютого, передає DW.

Проти проголосували дев'ять відсотків.

Явка на референдумі становила 84,4 відсотка з 7 мільйонів 848 тисяч осіб, які мають право голосу.

У новій конституції Куби буде прописана соціалістична орієнтація країни одночасно з відкриттям місцевої економіки.

Також, відповідно до змін, президент Куби зможе обіймати свою посаду не більш як десять років, і вперше з 1976 року запроваджується посада прем'єр-міністра.

Водночас Комуністична партія залишається єдиною законною політичною силою в країні.

З нововведень - у конституції з'явилося поняття приватної власності, а іноземні інвестиції визнані важливим чинником економічного зростання.

Кубинська опозиція закликала жителів країни голосувати проти проекту документа.

Колишня редакція конституції Куби була затверджена в 1976 році.