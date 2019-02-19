Курди близькі до взяття останнього прихистку ІДІЛ у Сирії



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Останнім анклавом, який утримують бойовики ІДІЛ на території Сирії, є село Багуз

Падіння анклаву ІДІЛ поставить крапку на існуванні самопроголошеного халіфату

Підтримувані США збройні формування вже близькі до ліквідації останнього анклаву терористичної «Ісламської держави» на території Сирії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в командуванні Сирійських демократичних сил.

«Сирійські демократичні сили, в яких домінують курди і які підтримують США, у вівторок уже майже взяли останній підконтрольний «Ісламській державі» район на сході Сирії. Падіння цього анклаву поставить крапку на існуванні цього самопроголошеного халіфату», - йдеться в повідомленні.

Цим останнім анклавом, який утримують бойовики ІДІЛ на території Сирії, є село Багуз на березі ріки Євфрат біля кордону з Іраком.

Нагадаємо, представник командування «Демократичних сил Сирії» Джия Фурат під час прес-конференції в суботу, 16 лютого, повідомив, що село Багуз у провінції Дейр-ез-Зор дуже скоро буде повністю звільнене від терористів ІДІЛ.