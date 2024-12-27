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Курорт «тільки для заможних» прийняв за рік сотні тисяч росіян

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Курорт «тільки для заможних» прийняв за рік сотні тисяч росіян
Російські туристи вирішили замінити Європу на Мальдіви
фото із відкритих джерел

Китайці та росіяни стали лідерами з відвідання Мальдівських островів

Мальдівські острови в 2024 році прийняли понад 2 млн. іноземних туристів. Про це повідомило Міністерство туризму острівної держави. Це найкращий результат країни за всю історію. У 2023 році архіпелаг відвідали 1,8 млн. гостей, у 2022 році – 1,6 млн. гостей. Про це пише Xinhua.

Найбільша кількість туристів приїхали на Мальдіви з Китаю – понад 260 тис. На другому місці росіяни – майже 220 тис. туристів. На Мальдівах діють 174 курорти, 855 міні-готелів та 15 великих готелів.

«Цього року було досягнуто багато рекордів в історії країни. Найбільша кількість туристів прибула у лютому цього року – 217 тис. Вперше так багато гостей приїхало за місяць. Цього року відзначено найшвидше досягнення позначки 1 млн туристів», – сказав журналістам міністр туризму Мальдівської Республіки Ібрагім Фейсал.

За його словами, на наступний рік влада поставила за мету збільшити показники на 15% і зробити кількість відпочивальників на островах щонайменше до 2,2 млн.

Найбюджетніші варіанти у несезон на Мальдівах (з березня по жовтень) будуть коштувати туристам від 4 тис. євро за тиждень з людини. 

Зазначимо, Таїланд встановив рекорд із продажу вілл, основними покупцями яких стали росіяни. Це призвело до безпрецедентного зростання ринку нерухомості на курортному острові Пхукет у першій половині 2024 року.

Нагадаємо, росіяни масово тікають із популярного турецького курорту. 

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Теги: міністр гроші туризм влада росіяни

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