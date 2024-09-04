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Росіяни заполонили відомий азійський курорт: кількість проданих вілл б'є рекорди

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росіяни заполонили відомий азійський курорт: кількість проданих вілл б'є рекорди
Пхукет - популярний для відпочинку азійський курорт у Таїланді
фото з відкритих джерел

ЗМІ: Пхукет, відомий своїми пляжами та жвавим нічним життям, приваблює покупців елітної нерухомості

Таїланд встановив рекорд із продажу вілл, основними покупцями яких стали росіяни. Про це повідомляє Bloomberg.

Це призвело до безпрецедентного зростання ринку нерухомості на курортному острові Пхукет у першій половині 2024 року.

За даними компанії Colliers Thailand, за цей період було запропоновано 1285 нових вілл загальною вартістю 36,3 млрд бат (приблизно $1,1 млрд). Це перевищило попередній рекорд у 1108 одиниць, встановлений у 2023 році.

Пхукет, відомий своїми пляжами та жвавим нічним життям, приваблює покупців елітної нерухомості. Ціни на вілли стартують від 15 млн бат і можуть досягати 1 млрд бат. На острові активно будують нові проєкти такі девелопери, як Origin Property Pcl, Central Pattana Pcl і Raimon Land Pcl, орієнтуючись переважно на невеликі вілли з двома-трьома спальнями.

Більшість покупців вілл на Пхукеті є кінцевими користувачами, які розглядають нерухомість як спосіб життя, а не як інвестицію. Як зазначає директор з досліджень Colliers, Фаттарачай Тавівонг, ринок нерухомості Пхукета залишатиметься стабільним у другій половині року, попри політичні зміни в країні.

До слова, туристичний острів Пхукет у Таїланді сколихнула новина про арешт поліцією двох чоловіків, які нібито псували автобуси з російськими туристами. 

Як відомо, поки більшість країн світу забороняють в'їзд для громадян країни-агресора, Таїланд цього року розраховує прийняти 1,2 млн. російських туристів. З початку року в країну вже приїхали 856 тис. росіян. Про це повідомила  директорка офісу з туризму в Росії Тайського управління з туризму (ТАТ) Кханіттха Пханворават. За словами представниці ТАТ, у першому півріччі турпотік на 10% перевищив показники рекордного допандемійного 2019 року, за підсумками якого Таїланд прийняв майже 1,5 млн. туристів.

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Теги: нерухомість Таїланд ринок рекорд росіяни

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