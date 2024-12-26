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У Сирії лояльні до Асада сили напали на поліцейських: є загиблі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Сирії лояльні до Асада сили напали на поліцейських: є загиблі
За повідомленням видання, це сталося в сільській місцевості Тартуса
фото ілюстративне з відкритих джерел

Новий міністр внутрішніх справ Сирії пообіцяв розправитися з «будь-ким, хто наважиться підірвати безпеку Сирії»

У Сирії 14 співробітників поліції були вбиті і 10 поранені в «засідці», влаштованій силами, лояльними до поваленого режиму Башара Асада. Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра внутрішніх справ Сирії

За повідомленням видання, це сталося в сільській місцевості Тартуса. Перехідна адміністрація повідомила про інцидент у той час, коли демонстрації і нічна комендантська година в інших місцях ознаменували собою наймасовіші заворушення з моменту повалення Асада більше двох тижнів тому.

Новий міністр внутрішніх справ Сирії повідомив про вбивство 14 поліцейських і поранення 10, як він вказав, «залишками» режиму Асада в Тартусі, пообіцявши розправитися з «будь-ким, хто наважиться підірвати безпеку Сирії або поставити під загрозу життя її громадян».

Раніше сирійська поліція ввела нічну комендантську годину в місті Хомс після заворушень, пов'язаних з демонстраціями, які, за словами жителів, очолювали члени мусульманських релігійних громад алавітів і шиїтів, що належать до меншин.

Нагадаємо, новий лідер Сирії Ахмед аль-Шараа досяг домовленості з повстанськими угрупованнями про їх розформування та об’єднання в єдину структуру під контролем Міноборони. Про це повідомляє Al Jazeera.

Водночас курдські Сирійські демократичні сили (SDF), які отримують підтримку США і розташовані на північному сході країни, до цієї угоди не приєдналися.

Також стало відомо, що Туреччина допоможе новій владі Сирії створити регулярну армію чисельністю 300 тис. осіб. У її формуванні братимуть участь турецькі військові радники та фахівці.

До слова, жителі Сирії вперше змогли потрапити на приватний курорт на півночі Латакії колишнього президента Башара Асада. Це сталося після того, як режим колишнього глави держави було повалено. На курорті розташована вілла з видом на Середземне море, приватний пляж, сади та доріжка для пішоходів. Після падіння режиму Асада, територія зазнала нападів мародерів.

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Теги: міністр вбивство поліція комендантська година поранення Сирія

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