Японське «снігове» місто вводить жорстке обмеження для туристів

Японське місто Гіндзан Онсен запроваджує обмеження для одноденних туристів через надмірний туризм та проблеми під час хуртовин

Японське курортне місто з гарячими джерелами, відоме мальовничими засніженими пейзажами, почало обмежувати одноденний туризм у рамках експерименту боротьби з зимовим перенаселенням. Про це пише The Japan Times.

Гіндзан Онсен розташоване на півночі префектури Ямагата, воно щорічно приваблює близько 330 тис. гостей. Туристи активно діляться у соцмережах фотографіями засніжених старовинних будівель, освітлених ліхтарями, що створюють казкову атмосферу.

Тим не менш, місто, як і популярні туристичні напрямки на кшталт Кіото та гори Фудзі, зіштовхнулося з проблемами дорожніх заторів іншими незручностями.

Відтепер до Гіндзана Онсена після 20:00 зможуть в'їхати тільки гості місцевих готелів, а для відвідування з 17:00 до 20:00 потрібно попереднє бронювання.

«Затори іноді виникали через те, що автомобілісти, які приїжджають на літніх шинах, застрягли в снігу», – розповів Такаюкі Сайто, керівник відділу торгівлі та туризму міста Обанадзава, під юрисдикцією якого курорт.

Він додав, що взимку поїздка до Гіндзана Онсена може бути небезпечною через погану видимість у хуртовину.

До кінця лютого одноденним туристам пропонується залишати свої автомобілі на парковці в туристичному центрі, розташованому за два кілометри від міста, та користуватися автобусами-шатлами.

Цей захід був ретельно опрацьований протягом декількох років, і влада прагне зберегти дружні стосунки з туристами. Деякі туристи, за словами влади, поводяться грубо, коли співробітники міста намагаються допомогти автомобілям, що застрягли. Подібні ситуації назвали «нестерпними».

До слова, цього року Японія приймає рекордну кількість іноземних туристів, чому сприяє слабка єна та зняття обмежень після пандемії. Так 2024 року Японію відвідало уже понад 33 мільйони іноземних туристів, що перевищило рекорд 2019 року, коли їх було 32 мільйони.

Нагадаємо, масовий туризм став настільки «заразним» явищем, що стає справжньою проблемою для Японії. Японія прагне захистити довкілля, тому стала вводити податки на в'їзд у країну, причому різні для різних островів і префектур: наприклад, з 1 липня гора Фудзі обмежила кількість відвідувачів до 4 тис. осіб на день і вимагає сплати збору у розмірі 2000 єн (528 грн) за сходження стежкою Йосіда, найпопулярнішою серед альпіністів.