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Угорщина слідом за Туреччиною просить США зняти з Газпромбанку частину санкцій

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Угорщина слідом за Туреччиною просить США зняти з Газпромбанку частину санкцій
Раніше Петер Сійярто заявив, що запроваджені США санкції проти «Газпромбанку» ставлять під загрозу енергетичну безпеку деяких країн Центральної Європи
фото: glavcom.ua

Наприкінці осені Туреччина обговорювала зі США пом'якшення обмежень проти Росії

Угорщина звернулася до Сполучених Штатів Америки із запитом зняти санкції з Газпрому РФ, які стосуються платежів за природний газ. Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто, передає Reuters.

У Будапешті вважають, що вони можуть негативно вплинути на деяких союзників США. «Вчора ми подали наш запит до відповідних американських органів влади, який закликає надати Газпромбанку виняток із санкцій, коли справа доходить до платежів за природний газ», – сказав він.

Зазначено, що на брифінгу Сіярто також процитував держсекретаря США Ентоні Блінкена, який казав, що «готовий проконсультуватися з союзниками, для яких санкції (проти Газпрому, – «Главком») спричинили проблеми».

Водночас глава МЗС Угорщини заявив, що будь-яке звільнення буде аналогічним тим, що надаються іншим банкам РФ, які обробляють платежі за російський уран, закуплений Штатами. За словами Сіярто, він у середу вирушить до Вашингтона, однак не розкрив подробиці майбутніх переговорів.

Інформаційне агентство зазначає, що угорський міністр також їздив до Москви на перемовини з міністром енергетики РФ. Тоді Сіярто за підсумками зустрічі запевнив, що Будапешт працює над рішеннями, які дозволять платити за російський газ після запровадження санкцій проти Газпромбанку.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що запроваджені США санкції проти «Газпромбанку» ставлять під загрозу енергетичну безпеку деяких країн Центральної Європи.

Нагадаємо, раніше Туреччина обговорювала зі Сполученими Штатами Америки пом'якшення обмежень проти Росії, яке б дозволило їй продовжувати використовувати Газпромбанк для оплати імпорту природного газу. Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар сказав, що без дозволу США «ми не зможемо платити Росії». «Якщо винятку не буде, це може мати дуже серйозні наслідки для Туреччини», – каже міністр.

Як відомо, США розширили санкційний список щодо Російської Федерації, наклавши санкції на десятки російських банків, реєстраторів цінних паперів і фінансових чиновників. Цього разу туди ввійшли Газпромбанк, БКС-банк та «Центрокредит».

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Теги: Сійярто Ентоні Блінкен звільнення санкції Будапешт міністр Туреччина

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