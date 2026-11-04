Литва вислала трьох українців
За даними розвідувальних органів, троє українців за грошову винагороду виконували завдання широкого спектру
Литва вислала трьох громадян України, які виконували завдання розвідувальних служб ворожих країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.
За даними Управління державної безпеки, цих осіб було визнано загрозою національній безпеці, а їхні дозволи на тимчасове проживання в Литві скасовано. «Особи, які становлять загрозу національній безпеці, вислано з Литви із забороною на повернення протягом п’яти років», – йдеться в повідомленні відомства.
За даними розвідувальних органів, троє українців за грошову винагороду виконували завдання широкого спектру, визначені ворожими розвідувальними службами, які надсилалися через Telegram та інші месенджери й платформи для обміну повідомленнями.
«Ворожі розвідувальні служби, вербуючи людей в іноземних державах, часто використовують платформи для листування, обміну повідомленнями або соціальні мережі. Цей метод є надзвичайно ефективним, оскільки зазвичай реалізується легко, охоплює широке коло потенційних агентів і не вимагає значних ресурсів», – йдеться у повідомленні Управління державної безпеки.
За даними розвідки, агенти ворожих розвідувальних служб, використовуючи цей спосіб вербування, перекладають усі ризики, пов’язані з наслідками своїх дій, на виконавців завдання, абсолютно не дбаючи про їхню безпеку.
До слова, країни Північної та Східної Європи перебудовують систему цивільного захисту на тлі загрози з боку Росії. Держави оновлюють укриття, створюють запаси продовольства, навчають населення діяти під час криз і домовляються про евакуацію через кордони.
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