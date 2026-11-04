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Литва вислала трьох українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Литва вислала трьох українців
Трьох українців визнано загрозою національній безпеці Литви
фото: BNS

За даними розвідувальних органів, троє українців за грошову винагороду виконували завдання широкого спектру

Литва вислала трьох громадян України, які виконували завдання розвідувальних служб ворожих країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

За даними Управління державної безпеки, цих осіб було визнано загрозою національній безпеці, а їхні дозволи на тимчасове проживання в Литві скасовано. «Особи, які становлять загрозу національній безпеці, вислано з Литви із забороною на повернення протягом п’яти років», – йдеться в повідомленні відомства.

За даними розвідувальних органів, троє українців за грошову винагороду виконували завдання широкого спектру, визначені ворожими розвідувальними службами, які надсилалися через Telegram та інші месенджери й платформи для обміну повідомленнями.

«Ворожі розвідувальні служби, вербуючи людей в іноземних державах, часто використовують платформи для листування, обміну повідомленнями або соціальні мережі. Цей метод є надзвичайно ефективним, оскільки зазвичай реалізується легко, охоплює широке коло потенційних агентів і не вимагає значних ресурсів», – йдеться у повідомленні Управління державної безпеки.

За даними розвідки, агенти ворожих розвідувальних служб, використовуючи цей спосіб вербування, перекладають усі ризики, пов’язані з наслідками своїх дій, на виконавців завдання, абсолютно не дбаючи про їхню безпеку.

До слова, країни Північної та Східної Європи перебудовують систему цивільного захисту на тлі загрози з боку Росії. Держави оновлюють укриття, створюють запаси продовольства, навчають населення діяти під час криз і домовляються про евакуацію через кордони.

Теги: українці за кордоном Литва

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