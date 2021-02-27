Байден попередив про можливе зростання захворюваності на коронавірус
За даними університету Джонса Хопкінса, США знаходяться на першому місці за кількістю хворих на коронавірус
Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому в Twitter.
Водночас він зазначив, що в міру вакцинації, число випадків зараження коронавірусом і госпіталізацій пішли на спад.
«Але я хочу бути чесним. Число випадків може повернутися у міру появи нових штамів...Зараз не час розслаблятися«, - сказав Байден.
COVID-19 vaccinations are up and cases and hospitalizations are down, but let me be clear: now is not the time to relax. pic.twitter.com/oUuHCXl3s7— President Biden (@POTUS) February 26, 2021
За даними університету Джонса Хопкінса, США знаходяться на першому місці за кількістю хворих на коронавірус. У країні зареєстровано понад 28,4 млн випадків зараження.
Нагадаємо, експерти Управління з контролю якості продуктів і лікарських препаратів (FDA) США рекомендували схвалити застосування вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. Її можна використовувати людьми старше 18 років.