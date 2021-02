Байден попередив про можливе зростання захворюваності на коронавірус

Президент США Джо Байден заявив, що захворюваність на коронавірус може зрости через появу нових штамів. За його словами, ще не час розслаблятися.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому в Twitter.

Водночас він зазначив, що в міру вакцинації, число випадків зараження коронавірусом і госпіталізацій пішли на спад.

«Але я хочу бути чесним. Число випадків може повернутися у міру появи нових штамів...Зараз не час розслаблятися«, - сказав Байден.

COVID-19 vaccinations are up and cases and hospitalizations are down, but let me be clear: now is not the time to relax. pic.twitter.com/oUuHCXl3s7