Ліквідована пожежа на військовому заводі у Баку

У результаті сильного вибуху ніхто не постраждав

Пожежа, яка почалася після вибуху на території радіозаводу у Баку, який знаходиться в підпорядкуванні міністерства оборонної промисловості, загасили. Про це повідомила прес-служба МНС Азербайджану. Зазначається, що ніхто не постраждав. За даними прес-служби, вибух і загоряння сталися на складі загальною площею 250 квадратних метрів, де зберігалася



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У результаті сильного вибуху ніхто не постраждав

Пожежа, яка почалася після вибуху на території радіозаводу у Баку, який знаходиться в підпорядкуванні міністерства оборонної промисловості, загасили. Про це повідомила прес-служба МНС Азербайджану.

Зазначається, що ніхто не постраждав. За даними прес-служби, вибух і загоряння сталися на складі загальною площею 250 квадратних метрів, де зберігалася піротехніка.

«Небезпеки для довколишніх територій немає. Постраждалих немає», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Баку (Азербайджан) прогримів сильний вибух, після чого спалахнула пожежа.