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    Ліквідована пожежа на військовому заводі у Баку

    У результаті сильного вибуху ніхто не постраждав
    Пожежа, яка почалася після вибуху на території радіозаводу у Баку, який знаходиться в підпорядкуванні міністерства оборонної промисловості, загасили. Про це повідомила прес-служба МНС Азербайджану. Зазначається, що ніхто не постраждав. За даними прес-служби, вибух і загоряння сталися на складі загальною площею 250 квадратних метрів, де зберігалася
    • Сьогодні, 20:43
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    У результаті сильного вибуху ніхто не постраждав

    Пожежа, яка почалася після вибуху на території радіозаводу у Баку, який знаходиться в підпорядкуванні міністерства оборонної промисловості, загасили. Про це повідомила прес-служба МНС Азербайджану.

    Зазначається, що ніхто не постраждав. За даними прес-служби, вибух і загоряння сталися на складі загальною площею 250 квадратних метрів, де зберігалася піротехніка.

    «Небезпеки для довколишніх територій немає. Постраждалих немає», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Баку (Азербайджан) прогримів сильний вибух, після чого спалахнула пожежа.

    пожежа вибух Азербайджан
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