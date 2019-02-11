  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Литва додала Білорусь у список загроз безпеці країни

    • Розсилка
    Литва додала Білорусь у список загроз безпеці країни

    Білорусь потрапила в список як найважливіший союзник Кремля

    Департамент державної безпеки Литви опублікував звіт, в якому Білорусь поряд з Росією і Китаєм названа загрозою національній безпеці.

    Про це повідомляє Delfi.

    Відзначається, що Білорусь потрапила в список як найважливіший союзник Кремля.

    За даними литовських спецслужб, Білорусь співпрацює з Росією у всіх сферах. Це стосується військової, економічної, політичної сфер, у той час, як розвідки двох країн працюють у тісній взаємодії і вербують громадян країн Заходу, що прибувають до Росії або Білорусі.

    Також наголошується, що Росія прагне поставити процеси в Білорусі під все більший контроль. На думку Литви, Росія розглядає Білорусь як «буферну державу», плацдарм для бойових дій в разі конфлікту із Заходом/НАТО, як прикордонну країну, за допомогою якої Москва може надавати свій вплив у регіоні.

    Інший момент, якого торкнуться окремо, це проект Білоруської АЕС. Він охарактеризований як «такий, що не відповідає стандартам ядерної безпеки, комерційно необґрунтований, підтримуваний російськими грошима і технологіями, мета якого – посилити позиції Росії в регіоні». 

    Білорусь Росія Литва
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ