Литва додала Білорусь у список загроз безпеці країни



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Білорусь потрапила в список як найважливіший союзник Кремля

Департамент державної безпеки Литви опублікував звіт, в якому Білорусь поряд з Росією і Китаєм названа загрозою національній безпеці.

Про це повідомляє Delfi.

Відзначається, що Білорусь потрапила в список як найважливіший союзник Кремля.

За даними литовських спецслужб, Білорусь співпрацює з Росією у всіх сферах. Це стосується військової, економічної, політичної сфер, у той час, як розвідки двох країн працюють у тісній взаємодії і вербують громадян країн Заходу, що прибувають до Росії або Білорусі.

Також наголошується, що Росія прагне поставити процеси в Білорусі під все більший контроль. На думку Литви, Росія розглядає Білорусь як «буферну державу», плацдарм для бойових дій в разі конфлікту із Заходом/НАТО, як прикордонну країну, за допомогою якої Москва може надавати свій вплив у регіоні.

Інший момент, якого торкнуться окремо, це проект Білоруської АЕС. Він охарактеризований як «такий, що не відповідає стандартам ядерної безпеки, комерційно необґрунтований, підтримуваний російськими грошима і технологіями, мета якого – посилити позиції Росії в регіоні».