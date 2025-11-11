Ліван звільнив сина Каддафі після майже десятирічного ув'язнення

Ганнібал Каддафі був викрадений у 2015 році бойовиками в Сирії

Правозахисні організації засудили обставини затримання сина Каддафі

Ганнібал Каддафі, наймолодший син покійного лідера Лівії Муаммара Каддафі, був звільнений після майже десятирічного ув'язнення без суду в Лівані за зникнення шиїтського мусульманського священнослужителя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Син Каддафі був викрадений у 2015 році бойовиками в Сирії. Там він жив у вигнанні зі своєю ліванською дружиною та дітьми після загибелі батька під час повстання в Лівії у 2011 році.

Того ж року ліванська влада заарештувала його і звинуватила в приховуванні інформації про долю імама Муси аль-Садра, ліванського шиїтського мусульманського священнослужителя, який зник разом зі своїми супутниками під час поїздки до Лівії в 1978 році. Ганнібал був лише дворічним, коли Садр зник, і в дорослому віці не обіймав жодної високої посади в Лівії.

Правозахисні організації засудили обставини затримання сина Каддафі, назвавши звинувачення «безпідставними». У 2023 році він оголосив голодування на знак протесту проти свого ув'язнення, після чого його стан здоров'я погіршився і він потребував госпіталізації.

Муаммар Каддафі – диктатор Лівії в 1969-2011 роках, також один із найбагатших людей усіх часів. Муаммар Каддафі неодноразово виганяв десятки тисяч своїх співплеменців, переважно єгиптян і «палестинських» арабів, а також декілька десятків тисяч етнічних африканців. Вигнання супроводилося публічним лінчуванням лівійськими арабами темношкірого населення і масовими погромами. 17 лютого 2011 року розпочалися головні політичні протести проти уряду Каддафі. Протягом наступних тижнів, попри жорсткий опір уряду, ці протести щоразу більше розросталися. В кінці лютого країна потонула в хаосі, а кількість загиблих під час повстань наближалася до тисячі осіб. 27 червня 2011 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Муаммара Каддафі разом із його сином, а також голови розвідки, звинувативши їх у злочинах проти людяності впродовж громадянської війни в Лівії. Довгий час він переховувався. 20 жовтня 2011 року Муаммар Каддафі, якого захоплено в місті Сирт, помер від поранень

Минулого місяця судова влада Лівану постановила звільнити Ганнібала Каддафі і встановила заставу в розмірі $11 млн. Його адвокати висловили заперечення, і суд зменшив заставу до приблизно $900 тис. Оновлене рішення також скасувало заборону на виїзд Каддафі.

«Каддафі був звільнений після того, як його адвокати сплатили заставу», – повідомило Національне інформаційне агентство. Уряд національної єдності (УНЄ) Абдулхаміда аль-Дбейба, що базується в Тріполі, висловив вдячність президенту Лівану та спікеру парламенту за «співпрацю, яка призвела до звільнення Каддафі».

Таємниче зникнення мусульманського духовного лідера Садра майже півстоліття тому спричинило десятиліття взаємних звинувачень між Лівією та Ліваном.