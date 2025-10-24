Головна Скотч Життя
На репера P. Diddy скоїли замах у в’язниці

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
P. Diddy засудили до чотирьох років і двох місяців тюремного ув'язнення
Вночі до камери P. Diddy проник інший ув’язнений та приставив йому ножа до горла 

Відомий американський репер Шон Комбз, більш відомий як P. Diddy, пережив замах на життя у в’язниці, де він наразі перебуває під вартою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Про інцидент розповів його друг Чарлуччі Фінні, за словами якого, вночі до камери Комбза проник інший ув’язнений, озброєний саморобним ножем. Музикант прокинувся в момент, коли відчув лезо біля свого горла.

«Він прокинувся з ножем біля горла. Я не знаю, чи він відбився від нього, чи прийшли охоронці, я просто знаю, що це сталося», – сказав Фінні.

Друг репера припускає, що напад міг бути попередженням, а не спробою вбивства: «Якби цей хлопець хотів заподіяти йому шкоду, Шон би постраждав. Знадобилася б лише секунда, щоб перерізати йому горло. Це, мабуть, був спосіб сказати: «Наступного разу тобі так не пощастить»».

Зараз P. Diddy перебуває у слідчому ізоляторі Брукліна. Його адвокати неодноразово висловлювали занепокоєння безпекою артиста, наголошуючи, що його статус знаменитості робить його вразливим перед іншими ув’язненими.

Захисники Комбза подали клопотання про переведення його до в’язниці FCI Fort Dix, де музикант міг би пройти лікування від наркотичної залежності та перебувати ближче до своєї родини.

Нагадаємо, американського репера та продюсера Шона Комбса, відомого під псевдонімами P.Diddy, Puff Daddy та Diddy, засудили до чотирьох років і двох місяців тюремного ув'язнення. Вирок пов'язаний зі звинуваченнями у схилянні до проституції та незаконному транспортуванні. Відповідне рішення оголосив у п'ятницю, 3 жовтня, у Нью-Йорку суддя Арун Субраманіан.

Суддя також призначив 55-річному музичному магнату максимально можливий штраф у розмірі пів мільйона доларів. Оскільки P.Diddy вже відбув близько року у попередньому ув'язненні, очікується, що він зможе вийти на волю приблизно через три роки.

До слова, президент США Дональд Трамп підтвердив, що репер та продюсер Шон Комбс на псевдо P. Diddy звернувся до нього з проханням про президентське помилування після вироку за скандальні секс-вечірки. 

