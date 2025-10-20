Головна Світ Політика
Ніколя Саркозі відправиться до в'язниці: коли і де він відбуватиме термін

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ніколя Саркозі буде ув'язнено в ізоляторі в'язниці Санте в Парижі
фото: boritimes.kz

Ніколя Саркозі буде ув'язнено завтра, 21 жовтня

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі 21 жовтня буде поміщено у в'язницю Ла Санте, де він почне відбувати п'ятирічний термін ув'язнення у справі про фінансування президентської кампанії 2007 року лівійським режимом Муаммара Каддафі. Про це повідомляє телеканал BFMTV із посиланням на джерела, пише «Главком».

Саркозі, якому виповнилося 70 років, утримуватиметься в ізольованому блоці в'язниці, а не у відділенні для вразливих ув'язнених, як передбачалося раніше. Рішення про виконання вироку набирає чинності негайно, незважаючи на подану апеляцію.

25 вересня Паризький суд визнав колишнього президента винним в участі у «злочинній згоді» та засудив його до п'яти років. Виконання покарання було відстрочено: прокуратура мала визначити дату приміщення Саркозі під варту. Також він був оштрафований на €100 тис. та позбавлений права брати участь у виборах на п'ять років. При цьому Саркозі виправдали за статтями про корупцію та приховування викрадених коштів.

За версією слідства, компанія Саркозі отримала до €50 млн із Лівії через мережу посередників. Одним із ключових свідків звинувачення був бізнесмен Зіяд Такієддін, який стверджував, що особисто перевозив валізи з готівкою. Його свідчення неодноразово змінювалися, а за два дні до оголошення вироку він помер у Бейруті.

Незважаючи на подану апеляцію, Саркозі має почати відбувати покарання 21 жовтня – відповідно до постанови суду про виконання вироку. Його син Луї Саркозі закликав прихильників зібратися цього дня на мирну акцію у 16-му окрузі Парижа. Раніше Ніколя Саркозі вже засудили за корупцію та порушення при фінансуванні своєї президентської кампанії 2012 року. Тоді суд засудив його до року обмеження волі.

Раніше колишній президент Франції Ніколя Саркозі, засуджений до п'яти років позбавлення волі у справі про корупцію, заявив про готовність вирушити до в'язниці, наполягаючи при цьому на своїй невинності.

Теги: суд в'язниця Ніколя Саркозі президент прокуратура

