Людина на кріслі колісному вперше побувала в космосі (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Екіпаж NS-37 складався з шістьох людей, серед яких і Міхаела Бентхаус, інженерка з травмою спинного мозку
фото: Blue Origin/Facebook

Інженерка з травмою спинного мозку перетнула лінію Кармана

Американська компанія Blue Origin успішно здійснила 37-й політ у межах програми New Shepard. Ця місія стала першою в історії, під час якої людина на кріслі колісному перетнула лінію Кармана – міжнародно визнану межу космосу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт компанії.

«NS-37 – це наш дев'ятий політ цього року, і він закладає основу для збільшення кількості польотів програми New Shepard у 2026 році та надалі», – сказав Філ Джойс, старший віцепрезидент New Shepard.

Представники Blue Origin зазначили, що з урахуванням цього польоту New Shepard вже доставила у космос 92 людей.

У компанії наголосили, що апарат New Shepard з самого початку проєктувався з урахуванням доступності. Система є повністю автономною, а стартова вежа обладнана ліфтом, що розширює можливості участі в космічних польотах для людей з різними фізичними особливостями.

Підписуйтеся на канал «Главкома» в X

Екіпаж NS-37 складався з шістьох людей. Серед них була і Міхаела Бентхаус. За даними ABC News, що вона є інженеркою з аерокосмічної галузі та мехатроніки, яка отримала травму спинного мозку після аварії, коли каталася на гірському велосипеді.

«Я рада показати світові, що користувачі колісних крісел також можуть здійснити суборбітальний політ», – сказала Бентхаус журналістам за кілька днів до польоту.

Разом із нею лінію Кармана перетнули фізик та інвестор Джоел Гайд, аерокосмічний інженер Ганс Конігсманн, підприємці Ніл Мілч та Адоніс Пуруліс, а також ентузіаст із дослідження космосу Джейсон Стенселл.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» завершила модернізацію першого безбарʼєрного вагона, повністю адаптованого для подорожей пасажирів на кріслах колісних. 

