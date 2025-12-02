Російського космонавта зняли з польоту на МКС через інцидент із секретами SpaceX

Космонавта усунули через ймовірну крадіжку даних SpaceX

Російського космонавта Олега Артем'єва усунули від підготовки до місії на Міжнародну космічну станцію Crew-12 після того, як, за даними експертів, він намагався винести секретну документацію SpaceX. Про це повідомляє видання The Insider.

Як повідомив аналітик, ракетних пусків Георгій Трішкін, Артем'єв під час підготовки до польоту фотографував документацію SpaceX, а потім «виніс у телефоні» таємну інформацію.

«Мої контакти підтверджують, що факт порушення був і запущено міжвідомчу перевірку. Зняття з польоту за два з половиною місяця до місії без чіткого пояснення причин – це радше непряма ознака, але показова», – сказав Трішкін.

Він звернув увагу, що Артем'єв – досвідчений космонавт, і "дуже важко уявити собі ситуацію", у якій він може ненавмисно зробити таке грубе порушення.

«Трішкін розповів також, що в NASA не хочуть, щоб про скандал навколо Артем'єва стало відомо», – написав The Insider.

«Роскосмос» повідомив у Telegram, що до складу основного екіпажу місії Crew-12 замість Олега Артем’єва увійде російський космонавт Андрій Федяєв.

Таке рішення нібито ухвалили «у зв'язку з переходом Олега Артем'єва на іншу роботу».

