Ізраїль атакував об’єкти «Хезболли» у Бейруті після обстрілу своєї території

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ізраїль атакував об’єкти «Хезболли» у Бейруті після обстрілу своєї території
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Лівану Наваф Салам різко засудив дії «Хезболли»

У ніч на 2 березня Армія оборони Ізраїлю розпочала серію ударів по позиціях угруповання «Хезболла» в Лівані, зокрема в столиці країни – Бейруті. Це стало відповіддю на запуск ракет і безпілотників з ліванської території, який бойовики здійснили цієї ночі. Ізраїльські військові підтвердили перехоплення одного снаряда, що перетнув кордон, тоді як інші впали на відкритій місцевості, не спричинивши руйнувань чи жертв. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN та Associated Press.

Представники «Хезболли» заявили, що атакували армійську базу на південь від Хайфи, використовуючи ракети та безпілотники. Угруповання назвало свої дії помстою за вбивство верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Зазначається, що ціллю став об'єкт протиракетної оборони Мішмар ха-Кармель. У своїй заяві бойовики наголосили, що обстріл є попереджувальною відповіддю на тривалу агресію та перебування ізраїльських військ на ліванській території.

Ця ескалація стала першим серйозним порушенням домовленостей про припинення вогню, досягнутих за посередництва США у листопаді 2024 року. До цього моменту активних обстрілів з боку підтримуваного Іраном угруповання не фіксувалося. Поточне загострення ставить під загрозу крихкий мир у регіоні, що тривав упродовж останніх місяців.

Прем'єр-міністр Лівану Наваф Салам різко засудив дії бойовиків, назвавши ракетні пуски з півдня країни «безвідповідальним і підозрілим вчинком». Глава уряду підкреслив, що влада не дозволить втягнути Ліван у нові військові авантюри та вживе заходів для зупинки винних і захисту цивільного населення. Наразі ситуація на кордоні залишається напруженою.

Нагадаємо, уряд Ірану оголосив 40 днів жалоби після смерті Хаменеї. В Ірані підняли чорний жалобний прапор над святилищем Імама Рези в Мешхеді, другому за величиною місті в країні та головному місці паломництва для мусульман-шиїтів.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

