Ізраїль оголосив наступальну операцію проти «Хезболли» в Лівані

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ізраїль оголосив наступальну операцію проти «Хезболли» в Лівані
Еяль Замір повідомив про наступальну операцію проти «Хезболли»
фото: вікіпедія

Голова Генштабу: Потрібно готуватися до дуже довгих днів боїв на північному фронті

Начальник Генерального штабу ЦАХАЛу Еяль Замір повідомив про початок наступальної операції проти «Хезболли» на території Лівану. За його словами, ізраїльська армія перейшла до активних дій на північному напрямку і готується до затяжного етапу протистояння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Cursorinfo.

Зазначається, що військовим і цивільному населенню слід бути готовими до напружених і непростих днів.

«Ми почали наступальну операцію проти «Хезболли» в Лівані – потрібно готуватися до дуже довгих днів боїв на північному фронті», – заявив глава Генштабу.

Нагадаємо, у ніч на 2 березня Армія оборони Ізраїлю розпочала серію ударів по позиціях угруповання «Хезболла» в Лівані, зокрема в столиці країни – Бейруті. Це стало відповіддю на запуск ракет і безпілотників з ліванської території, який бойовики здійснили цієї ночі. Ізраїльські військові підтвердили перехоплення одного снаряда, що перетнув кордон, тоді як інші впали на відкритій місцевості, не спричинивши руйнувань чи жертв.

Також у понеділок вранці з’явилися повідомлення про загибель голови фракції «Хезболла» Мохаммеда Раада внаслідок ізраїльських ударів. Зокрема, щонайменше 10 людей загинуло у результаті ударів по південному передмістю Бейрута.

Теги: Хезболла Ліван війна Ізраїль

