Іран вдарив по Єрусалиму: є поранені (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Іран вдарив по Єрусалиму: є поранені (відео)
фото: соцмережі

Поранені були евакуйовані до лікарень

Щонайменше п'ятеро людей отримали поранення в результаті удару іранської балістичної ракети в районі Єрусалиму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Jerusalem Post.

Ізраїльська поліція проводить обшук території на наявність осколків ракети і закликає громадськість триматися подалі від місця удару.

«Ми спостерігали падіння поблизу автомобіля, який зазнав значних пошкоджень. Ми надали першу медичну допомогу 45-річному чоловікові в стабільному стані, а також кільком іншим особам, які отримали легкі поранення. Поранені були евакуйовані до лікарень міста каретами швидкої допомоги MDA», – наголошує служба екстреної допомоги Magen David Adom.

Спочатку MDA повідомила про сім постраждалих в результаті удару, але потім переглянула цю цифру і знизила її до п'яти, включаючи тих, хто страждає від симптомів посттравматичного стресового розладу (ПТСР), тоді як ізраїльська поліція заявила, що з місця події було евакуйовано шістьох потерпілих з різним ступенем травм.

Нагадаємо, нафтовий танкер Skylight під прапором Палау став ціллю прямого влучання іранського ударного безпілотника. Атака сталася в неділю, 1 березня 2026 року, невдовзі після серії нальотів дронів на оманський порт Дукм. Наразі триває рятувальна операція, проте іранська сторона вже заявляє про неминучу загибель судна. 

Крім того, Емірат Шарджа став однією з цілей масованої атаки іранських дронів-камікадзе. Один із безпілотників типу «Шахед» влучив у будівлю популярного торговельного центру, що призвело до обвалення конструкцій та масштабної пожежі. Ситуація ускладнюється займанням сусіднього хмарочоса, який опинився в епіцентрі удару. 

До слова, Центральне командування США (Centcom) заявило, що троє американських військових загинули, а п'ятеро отримали важкі поранення в рамках операції «Епічна лють» проти Ірану.

Теги: Іран Єрусалим війна Ізраїль

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991.

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

