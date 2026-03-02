Головна Світ Соціум
У Кувейті розбився американський винищувач F-15

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Кувейті розбився американський винищувач F-15
F-15E – американський двомісний багатоцільовий винищувач
колаж: glavcom.ua

Пілот літака катапультувався та вижив

Літак США F-15 розбився в Кувейті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на іранське видання Tasnim.

Джерела видання повідомляють про падіння американського літака в Кувейті.

Опубліковані фото у соцмережі демонструють, що пілот літака катапультувався та вижив.

Пілот F-15 катапультувався і вижив
Пілот F-15 катапультувався і вижив

Офіційного підтвердження наразі немає.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів. Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

Як повідомлялося, президент Дональд Трамп заявив, що членам Корпусу вартових ісламської революції, які складуть зброю, буде надано повний імунітет, а тим, хто відмовиться, загрожує неминуча смерть. «Я знову закликаю Корпус вартових ісламської революції, іранську військову поліцію, скласти зброю та отримати повний імунітет або зіткнутися з вірною смертю», – сказав Трамп.

Зауважимо, секретар Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив, що Тегеран не планує переговорів зі США.

авіакатастрофа Кувейт США Іран

