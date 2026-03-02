Загинув голова фракції «Хезболла» Мухаммад Раад

«Хезболла» взяла на себе відповідальність за атаки на Ізраїль

У понеділок вранці з’явилися повідомлення про загибель голови фракції «Хезболла» Мохаммеда Раада внаслідок ізраїльських ударів. Зокрема, щонайменше 10 людей загинуло у результаті ударів по південному передмістю Бейрута. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Hadath.

Це сталося після того, як президент Лівану Жозеф Аун заявив, що ракетні обстріли Ізраїлю підривають зусилля країни щодо уникнення втягнення в регіональний конфлікт. Також повідомляється, що за рішенням Міністерства освіти в Лівані закрили всі школи та навчальні заклади.

Аун заявив у своїй заяві, що «запуск ракет з ліванської території сьогодні вранці спрямований проти всіх зусиль і спроб ліванської держави утримати Ліван подалі від небезпечних військових зіткнень, які відбуваються в регіоні».

Раніше «Хезболла» взяла на себе відповідальність за атаки на Ізраїль у відповідь на вбивство верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Нагадаємо, у ніч на 2 березня Армія оборони Ізраїлю розпочала серію ударів по позиціях угруповання «Хезболла» в Лівані, зокрема в столиці країни – Бейруті. Це стало відповіддю на запуск ракет і безпілотників з ліванської території, який бойовики здійснили цієї ночі. Ізраїльські військові підтвердили перехоплення одного снаряда, що перетнув кордон, тоді як інші впали на відкритій місцевості, не спричинивши руйнувань чи жертв.

До слова, уряд Ірану оголосив 40 днів жалоби після смерті Хаменеї. В Ірані підняли чорний жалобний прапор над святилищем Імама Рези в Мешхеді, другому за величиною місті в країні та головному місці паломництва для мусульман-шиїтів.