Меркель: Європа змушена вести перемовини з Путіним, бо Лукашенко відмовляється



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За словами Ангели Меркель, Лукашенко «до цього часу ні з ким не розмовляв»

«Ми би хотіли з Білоруссю, але президент Лукашенко до цього часу ні з ким не розмовляв», – сказала канцлер

Європейські лідери змушені обговорювати ситуацію в Білорусі з російським керівництвом, оскільки президент самої Білорусі відмовляється розмовляти з політиками ЄС.

Про це сказала канцлер ФРН Ангела Меркель на спільній з президентом Франції Еммануелем Макроном пресконференції після переговорів 20 серпня у резиденції Форт Брегансон поблизу Тулона.

«Ми говоримо з Росією. Ми би хотіли з Білоруссю, але президент Лукашенко до цього часу ні з ким не розмовляв», – сказала канцлер і знову висловила жаль через відмову Лукашенка відповісти на її пропозицію провести телефонну розмову.

Канцлер згадала свою і Макрона розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час яких вони довели до російського керівника свою чітку позицію відносно очікувань Німеччини, Франції та ЄС загалом: народ Білорусії повинен мати можливість сам вирішити свою долю; потрібний діалог між опозицією та владою за посередництва, наприклад, ОБСЄ.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель також телефонував Путіну, нагадала Меркель, і поінформував його про результати вчорашнього саміту. Глава німецького уряду задоволена, що лідери ЄС провели відеосаміт щодо Білорусі та продемонстрували «велику єдність».

Меркель також зазначила: «Ми шукаємо діалог. Але ми будемо наполягати на певних речах: звільнення політичних в’язнів, жодного насильства, вільне виявлення думок, право на демонстрації, інклюзивний діалог у країні – це цінності, за які ми стоїмо не тільки у нас дома, але й для мужніх людей в Білорусі».

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель не бачить себе як посередника для врегулювання ситуації в Білорусі, оскільки Олександр Лукашенко відмовився від усіх запитів на телефонний дзвінок.

Нагадаємо, у понеділок Лукашенко на зустрічі з працівниками Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ) заявив, що в неділю йому дзвонила Ангела Меркель і хотіла «поговорити». Втім, за словами президента Білорусі, він не з усіма готовий зараз спілкуватися.

Представник уряду ФРН відповів на це заявив, що Меркель не проводила будь-які телефонні переговори з Лукашенком останніми днями, а саме із 9 серпня.

До слова, напередодні активісти представили звіт про вибори у Білорусі. Цифри відрізняються від офіційних.

Нагадаємо, ЄС не хоче повторення у Білорусі «українського сценарію».

Також Євросоюз готовий виступити посередником у вирішенні кризи в Білорусі та залучити до «діалогу» Росію.

Як повідомлялося, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.

Джерело: Укрінформ