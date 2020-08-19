Меркель: Лукашенко відмовився говорити зі мною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Я не бачу ролі для себе як посередника з того моменту, коли Лукашенко відмовився говорити зі мною», сказала Меркель

За словами Ангели Меркель, Німеччина зробить все, щоб підштовхнути національний діалог у Білорусі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель не бачить жодної ролі в якості посередника для врегулювання ситуації в Білорусі, оскільки Олександр Лукашенко відмовився від усіх запитів на телефонний дзвінок.

Про це Меркель заявила після відеоконференції лідерів ЄС, повідомляє Reuters.

Меркель сказала, що ЄС підтримає білоруське громадянське суспільство, але важливо, щоб опозиція сама вирішила, чого хоче.

Вона додала, що попередила президента РФ Володимира Путіна, що російська військова інтервенція «ускладнить» ситуацію.

«Я не бачу ролі для себе як посередника з того моменту, коли Лукашенко відмовився говорити зі мною, про що я шкодую. З нашої сторони ми зробимо все, щоб підштовхнути національний діалог», – сказала Меркель.

Нагадаємо, у понеділок Лукашенко на зустрічі з працівниками Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ) заявив, що в неділю йому дзвонила Ангела Меркель і хотіла «поговорити». Втім, за словами президента Білорусі, він не з усіма готовий зараз спілкуватися.

Представник уряду ФРН відповів на це заявив, що Меркель не проводила будь-які телефонні переговори з Лукашенком останніми днями, а саме із 9 серпня.

Як повідомлялося, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.

Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.

18 серпня Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

Зазначимо, Україна офіційно не вітала Лукашенка з перемогою. Своїми вітання відзначилися кум Путіна Віктор Медведчук та нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко. Також поспішив привітати Лукашенка з перемогою на виборах скандальний український політик, лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Втім, згодом він видалив із соцмереж своє привітання.

Разом з тим Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі. Крім того, Британія не визнає результатів виборів у Білорусі.

Європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.