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    Лукашенко про росіян: вони самі не розуміють, чого хочуть

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    Президент Білорусі Олександр Лукашенко - Лукашенко про росіян: вони самі не розуміють, чого хочуть
    Президент Білорусі Олександр Лукашенко

    Президент Білорусі допустив «введення контролю» на кордоні з РФ

    Білорусь готова запровадити контроль на кордоні з Росією, якщо Москва зі свого боку оголосить про таке рішення.

    Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

    Прикордонники Білорусі на кордоні з РФ не мають постійних підрозділів, водночас з російської сторони його охороняють штатні підрозділи ФСБ. Лукашенко зазначив, що дії білоруських прикордонників не повинні бути формальними і закликав Москву визначитися щодо цього питання.

    «Не можна уподібнюватися росіянам. Вони самі не розуміють, чого хочуть і що вони роблять на білорусько-російському кордоні. Нехай визначаються. Визначаться - нам не проблема відповісти. Ми готові в будь-який момент адекватно дати відповідь. Якщо вони хочуть закрити кордон - будь ласка. Закриють - ми у відповідь також повинні ввести контроль на кордоні», - пообіцяв глава держави.

    Між Білоруссю та РФ відсутні чинні угоди про пункти пропуску. Прикордонне питання обговорюватиметься на Вищій держраді Союзної держави в червні. 

    Раніше Лукашенко заявив, що Білорусь здатна себе захистити без мілітаризації економіки.

    Джерело: Європейська правда

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