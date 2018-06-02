Лукашенко про росіян: вони самі не розуміють, чого хочуть
-
Розсилка
Президент Білорусі допустив «введення контролю» на кордоні з РФ
Білорусь готова запровадити контроль на кордоні з Росією, якщо Москва зі свого боку оголосить про таке рішення.
Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Прикордонники Білорусі на кордоні з РФ не мають постійних підрозділів, водночас з російської сторони його охороняють штатні підрозділи ФСБ. Лукашенко зазначив, що дії білоруських прикордонників не повинні бути формальними і закликав Москву визначитися щодо цього питання.
«Не можна уподібнюватися росіянам. Вони самі не розуміють, чого хочуть і що вони роблять на білорусько-російському кордоні. Нехай визначаються. Визначаться - нам не проблема відповісти. Ми готові в будь-який момент адекватно дати відповідь. Якщо вони хочуть закрити кордон - будь ласка. Закриють - ми у відповідь також повинні ввести контроль на кордоні», - пообіцяв глава держави.
Між Білоруссю та РФ відсутні чинні угоди про пункти пропуску. Прикордонне питання обговорюватиметься на Вищій держраді Союзної держави в червні.
Раніше Лукашенко заявив, що Білорусь здатна себе захистити без мілітаризації економіки.
Джерело: Європейська правда