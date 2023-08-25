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Лукашенко розповів про долю «вагнерівців» у Білорусі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Лукашенко розповів про долю «вагнерівців» у Білорусі
Табір «вагнерівців» в Білорусі
фото ілюстративне

«У Білорусі залишається ядро «Вагнера»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в його країні й надалі базуватимуться найманці приватної військової компанії «Вагнер», попри смерть її засновника Євгена Пригожина. Про це передає «Белта».

За словами Лукашенка, у Білорусі «залишається ядро» ПВК. Водночас деякі найманці, як стверджує самопроголошений глава Білорусі, поїхали «у відпустку, а хтось взагалі вирішив жити осторонь», тобто поза межами військового табору.

«Протягом кількох днів усі будуть тут, до 10 тисяч людей. Нині нема потреби їх тут тримати. Тому нікуди вони не тікають. (...) Вони житимуть і працюватимуть», – заявив він.

Лукашенко додав, що систему, за якою «Вагнер» перебуватиме в Білорусі, вибудував ще спільно з Пригожиним.

Раніше Лукашенко заявляв, що Путін не причетний до аварії літака Пригожина.

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням бізнес-джета очевидці чули два сильні вибухи. 

Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгеном Пригожиним. 

Також повідомлялося, що ПВК «Вагнер» нібито має спеціальний план на випадок загибелі свого ватажка.

До слова, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

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Теги: ПВК «Вагнер» Білорусь Олександр Лукашенко

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