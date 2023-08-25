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Ліквідація Пригожина: Лукашенко заступився за Путіна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ліквідація Пригожина: Лукашенко заступився за Путіна
Олександр Лукашенко, білоруський диктатор
фото з відкритих джерел

Лукашенко: «Путін розважлива і дуже спокійна людина»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що ліквідований ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин ніколи не просив його про гарантії безпеки. Більше того, він переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не причетний до смерті Пригожина. Про це передає «Белта».

За словами Лукашенка, він і не повинен був забезпечувати безпеку Пригожина.

«Це по-перше. По-друге, ніколи в такому ключі розмова й не йшла. А по-третє, запам'ятайте: з безпеки ми двічі підходили до цього. Перший раз, коли я йому телефонував та йшли переговори, коли вони маршем йшли на Москву. Я йому кажу: «Жень, ти розумієш, ти занапастиш людей і сам загинеш?». У запалі ця людина (тільки з фронту): «Чорт з ним, якшо загину!». Я йому кажу: «Жень, я зараз тобі вишлю мотузку та шматок мила.» - «Ні, ні, ні. Я так не хочу. Я героєм загину». Ось перша розмова йшла. Вдруге, коли він приїжджав до мене з Дімою Уткіним. Я категорично їх обох попередив: «Хлопці, дивіться», – каже Лукашенко.

Диктатор також заявив, що Путін не причетний до аварії літака Пригожина.

«Я не можу сказати, хто це зробив. Я не стану адвокатом навіть у свого старшого брата. Але я знаю Путіна. Це розважлива, дуже спокійна і навіть повільна людина, приймаючи рішення з інших, менш складних питань. Тому я не можу уявити, що це зробив Путін, що винен Путін. Занадто груба, непрофесійна робота, якщо вже на те пішло», – вважає він.

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням бізнес-джета очевидці чули два сильні вибухи. 

Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгеном Пригожиним. 

Також повідомлялося, що ПВК «Вагнер» нібито має спеціальний план на випадок загибелі свого ватажка.

До слова, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

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Теги: Олександр Лукашенко путін Євген Пригожин росія

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