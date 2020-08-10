Лукашенко визнав використання гумових куль і похвалив поліцію



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Лукашенко вважає дії білоруської міліції м'якими

Президент Білорусі зазначив, що правоохоронці діяли «м’яко»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що в ніч після виборів силовики застосували гумові кулі проти демонстрантів. Про це повідомляє БЕЛТА.

За його словами, кулі використовували один раз, коли протестувальники намагалися штурмувати мінське РУВС і напали на міліціонера. «Озвірілі люди! Тому ситуація вночі була напружена, але міліція - молодці, впоралися. Армію і Службу безпеки ми залучили, тільки щоб евакуювати виборчі комісії», - сказав Лукашенко. Він висловив думку, що правоохоронні органи діяли м'яко.

Раніше Лукашенко звинуватив закордонні країни у відключенні інтернету в Білорусі під час президентських виборів 9 серпня.

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», Лукашенко набрав більше 80 відсотків голосів. Увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

Як раніше писав «Глаком», президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ніхто ніяких репресій щодо прихильників альтернативних кандидатів не робив і робити не буде. Про це він розповів сьогодні, відповідаючи на питання після голосування на виборах.

«Ніхто жодних репресій в порушення закону не робив і робити не буде. Виконуйте закон. І зникнуть будь-які розмови про репресії або ще про щось. Закон і тільки закон! Будете порушувати, будемо відповідати. І то ми ще м'яко відповідали. Чесно вам скажу: ми завжди стримували правоохоронців», – підкреслив білоруський лідер. Він заявив, що йому особисто не вигідно будь-який тиск на опонентів.