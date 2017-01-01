Лукашенко зібрався із візитом у США

Лукашенко має намір налагоджувати торгово-економічні відносини

Президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір у 2018 році здійснити візит до США. Про це він повідомив під час відвідування Мінського міського клінічного онкологічного диспансеру 29 грудня. «Ми точно побуваємо в Америці (у 2018 році – ред.). Там у нас є чимало питань, нас запрошують мінімум п'ять держав. І ми обов'язково там повинні



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Лукашенко має намір налагоджувати торгово-економічні відносини

Президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір у 2018 році здійснити візит до США. Про це він повідомив під час відвідування Мінського міського клінічного онкологічного диспансеру 29 грудня.

«Ми точно побуваємо в Америці (у 2018 році – ред.). Там у нас є чимало питань, нас запрошують мінімум п'ять держав. І ми обов'язково там повинні побувати, щоб перш за все налагодити торгово-економічні відносини, які завжди є фундаментом», - заявив білоруський лідер.

Лукашенко уточнив, що його візити протягом 2018 року опрацьовуються як в уже традиційні країни-партнери, так і в інші.

Нагадаємо, США запровадили заборону на в’їзд для Лукашенка 2006 року, так само як і Європейський союз. У 2008 році заборона були призупинена. Проте 2011 року європейська сторона його поновила, але знову призупинила 2016 року.

18 березня 2015 року Білорусь і США підписали міжурядову угоду про поліпшення виконання міжнародних податкових правил і реалізації закону Сполучених Штатів Америки про податковий контроль рахунків в іноземних фінансових установах.

У жовтні 2015 року США частково призупинили санкції проти ряду підприємств Білорусі.

У 2015 році Лукашенко вже був у США – у якості учасника саміту ООН зі сталого розвитку. Цей візит став першим після відвідування ООН, що сталося ще 2005 року.

У 2017 році Лукашенка було запрошено на церемонію з нагоди 100-ї річниці вступу США в Першу світову війну, що відбудеться у Канзас-Сіті.