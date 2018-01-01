Макрон подарував голові КНР кавалерійського коня

Французький президент в якості подарунка вибрав восьмирічного мерина на прізвисько Везувій

Президент Франції Еммануель Макрон в ході свого візиту в Китай подарував голові КНР Сі Цзіньпіну кавалерійського коня. Про це повідомляє Reuters. Французький президент в якості подарунка вибрав восьмирічного мерина на прізвисько Везувій, що входив до президентського кавалерійський корпусу. Агентство нагадує, що в 2014 році під час візиту в Париж



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Президент Франції Еммануель Макрон

Французький президент в якості подарунка вибрав восьмирічного мерина на прізвисько Везувій

Президент Франції Еммануель Макрон в ході свого візиту в Китай подарував голові КНР Сі Цзіньпіну кавалерійського коня.

Про це повідомляє Reuters.

Французький президент в якості подарунка вибрав восьмирічного мерина на прізвисько Везувій, що входив до президентського кавалерійський корпусу.

Агентство нагадує, що в 2014 році під час візиту в Париж Сі Цзіньпін захопився тим, що його супроводжували 104 французьких вершника.

Нагадаємо, Макрон прибув до Китаю з триденним візитом в ході якого буде обговорюватися економічна співпраця двох країн.