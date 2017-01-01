Макрон увів податкову реформу у Франції

Ліві назвали законодавчу ініціативу президента «подарунком для багатих»

Президент Франції Еммануель Макрон в суботу, 30 грудня, підписав три нових закони, виконавши свої передвиборні обіцянки, пов'язані з проведенням податкової реформи в країні. За його словами, ці нововведення сприяють припливу інвестицій і є черговим каменем на шляху до «перебудови» Франції. Критики з лівих назвали законодавчу ініціативу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ліві назвали законодавчу ініціативу президента «подарунком для багатих»

Президент Франції Еммануель Макрон в суботу, 30 грудня, підписав три нових закони, виконавши свої передвиборні обіцянки, пов'язані з проведенням податкової реформи в країні. За його словами, ці нововведення сприяють припливу інвестицій і є черговим каменем на шляху до «перебудови» Франції.

Критики з лівих назвали законодавчу ініціативу президента «подарунком для багатих». Так, з 2018 року в країні скасовується податок на майно, в той час як незмінним залишається податок на нерухомість. Знижується також корпоративний податок, в цілому оподаткування стає більш універсальним і не залежить від суми загального доходу громадянина. У той же час, зросте розмір мінімальної пенсії, а фіксований прибутковий податок знизиться.

Французький бюджет 2018 року також ще передбачає межу дефіциту, встановлену Європейським Союзом. Вперше французам вдалося домогтися цього показника в 2017 році.

У той же день Макрон підписав закон, який передбачає відмову від видобутку викопних енергоносіїв в довгостроковій перспективі, щоб привести законодавство у відповідність до Паризької угоди по клімату. Наприклад, в майбутньому більше не видаватимуться ліцензії на георозвідки з метою видобутку нафти, газу і вугілля на всій території Франції. Діючі ліцензії не будуть продовжуватися після 2040 року.

Еммануель Макрон був обраний президентом Франції в травні і з тих пір вже провів ряд реформ, зокрема - спірну трудову реформу, покликану знизити високий рівень безробіття в країні. Французький лідер також виступив з численними пропозиціями щодо зміцнення і розвитку Євросоюзу.

Джерело: Deutsche Welle