Українка розповіла, яка помилка коштувала їй у Німеччині 1000 євро
Українка хотіла погодувати голубів, але за законами Німеччини робити це суворо заборонено
У Німечині дуже легко довелося «вляпатися» і заплатити великий штраф, не знаючи місцевих законів, зокрема це стосується недбайливого ставлення щодо природи та до тварин. Про це розповіла українка Вероніка Вароді виданню «Карпатськиий об’єктив».
Родина Вароді з Хуста, що на Закарпатті, переїхала у місто Кельн майже десятиліття тому.
«Коли ми виїхали з Хуста, перше, що мене вразило в Німеччині, це – чистота. На той час у моєму рідному місті було неохайно, брудно і я довго не могла зрозуміти, як тут посеред вулиці ніхто не викидає папірців, недопалків та чеків. Виявилося все просто – за сміття на тротуарі німці штрафують і сума чимала – 500 євро. Тож чисто там не через те, що прибирають, хоча і це робиться постійно, а через те, що всюди камери і люди знають, що після протизаконного вчинку отримають квитанцію. Та й загалом ментально самі німці привчені до чистоти. Можуть собі дозволити насмітити лише туристи, або наші переселенці», – пояснює правила вона.
Утім і сама Вероніка поплатилася у Німеччині штрафом, хоча наміри в неї були добрі. «Я заплатила тисячу євро за те, що погодувала голубів хлібом. І при цьому радію, що в нашому місті штраф іще не дуже захмарний! Бо, для прикладу, у Гамбурзі розмір адмінстягнення складає цілих 5 тисяч», – каже українка.
Вона пригадує, що разом з дівчатами, які також переїхали до Німеччини із Закарпаття та з інших куточків України, Чехії та Польщі вирішили нагодувати булочкою птахів.
«Нам здавалося, що вони голодні і за добру справу нам будуть тільки вдячними. Взагалі мене вдома завжди вчили, що голуби – це посланці зі світу мертвих і до них потрібно добре ставитися, годувати, не кривдити, бо хто образить «Божу пташку», сильно постраждає. Тож за нашу «гуманність» усю нашу групу притягнули до відповідальності», – застерігає Вероніка Вароді.
Вона пояснює, що німці не скнари і не шкодують їжі для пернатих. «Ні, вони дуже добре ставляться і до тварин, і до птахів, просто не дозволяють їх підгодовувати з метою безпеки самих же «братів наших менших». Насправді хліб є дуже шкідливим для птахів, і це – правильно. Просто тоді ще я про це не знала», – зазначає оштрафована дівчина.
За словами Вароді, оштрафувати в Німеччині можуть навіть за невчасно проведені садові роботи біля власного будинку.
«Німці дуже люблять природу і борються за те, аби люди їй не шкодили. Наприклад, якщо у вас біля паркану виросли бур’яни, але ви вирішили їх позбутися не в сезон, вас точно оштрафують. Також із 1 березня заборонено обрізати дерева, вирубувати їх, сильно обстригати кущі. Це фактично робиться для захисту більше флори, ніж самих рослин, адже в заростях птахи починають саме висиджувати пташенят і аби пернатим не нашкодити, людям не дозволяють втручатися у фауну. Штраф солідний – від 50 до 100 тисяч євро. Утім, розмір стягнень у різних федеральних землях може суттєво різнитися», – наголосила Вероніка.
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