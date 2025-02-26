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Малайзія відновлює пошуки літака рейсу MH370. Він зник 11 років тому

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Малайзія відновлює пошуки літака рейсу MH370. Він зник 11 років тому
Малайзійський рейс MH370 — пасажирський літак Boeing 777-200ER авіакомпанії Malaysia Airlines, який зник 8 березня 2014 року
фото: Paul Rowbotham via flickr

Пошуки будуть зосереджені на території площею близько 15 тис. км²

Міністр транспорту Малайзії Ентоні Локе оголосив про нову пошукову операцію літака рейсу MH370 Malaysia Airlines, який у 2014 році зник над Індійським океаном із 239 людьми на борту. Про це повідомляє «Главком»  із посиланням на Guardian.

Західна компанія Ocean Infinity розгорне пошукове судно Armada 7806 та автономні підводні апарати (AUV) для пошуку на морському дні слідів зниклого Boeing 777.

Пошуки будуть зосереджені на території площею близько 15 тис. км². Особливу увагу приділятимуть чотирьом гарячим точкам, де, на думку дослідників, найімовірніше, буде затонулий борт – приблизно 1500 км від узбережжя Перта на заході Австралії.

Компанія вже брала участь у попередніх невдалих пошуках у 2018 році. Наразі вона підписала контракт з урядом Малайзії за принципом «немає знахідки – немає гонорару».

Локе сказав журналістам, що деталі контракту між Малайзією та фірмою все ще завершуються, але привітав «проактивність Ocean Infinity щодо розгортання своїх кораблів» для початку пошуків.

Міністр казав, що уряд країни підпише контракт на 18 місяців. Ocean Infinity отримає $70 млн, якщо уламки літака будуть знайдені й підтверджені.

Малайзійський рейс MH370 – пасажирський літак Boeing 777-200ER авіакомпанії Malaysia Airlines, який зник 8 березня 2014 року під час польоту з Куала-Лумпура до Пекіна. На борту було 239 людей.

Літак зник з радарів через годину після зльоту. Розслідування показало, що він, ймовірно, змінив курс і впав в Індійський океан. Попри масштабні пошукові операції, уламки знайшли лише на узбережжі Африки та островів Індійського океану. Причини зникнення досі залишаються загадкою.

Нагадаємо, Малайзія, Китай і Австралія зупинили пошуки літака у січні 2017 року після 1046 днів операції. Сім'ї жертв раніше заявляли, що підхід до пошуків потрібно змінити.

Літак MH370 зник у 2014 році. Boeing 777, що виконував рейс MH370 з Куала-Лумпура до Пекіна, зник з екранів радарів у ніч на 8 березня 2014 року. На борту було 227 пасажирів і 12 членів екіпажу.

Наразі вдалося ідентифікувати лише сім із 20 знайдених уламків, які, ймовірно, можуть належати Boeing 777.

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Теги: 8 березня Малайзія літак розслідування авіакатастрофа

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