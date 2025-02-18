Delta Air Lines повідомила про 18 постраждалих внаслідок аварії літака в Торонто

Загиблих внаслідок аварії немає

У Торонто літак перекинувся прямо під час посадки. Внаслідок аварії постраждало 18 пасажирів рейсу Delta Air Lines. Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії, передає СNN.

Зазначається, що всі пасажири, котрі отримали поранення були доставлені до лікарень після аварійної посадки в аеропорту Торонто, внаслідок якої літак перевернувся догори дном.

«18 поранених із травмами були доставлені до місцевих лікарень. Наша головна мета – піклуватися про постраждалих», – написали в компанії.

Також в компанії наголосили, що загиблих внаслідок аварії немає.

«Перш за все, не було загиблих, і це заслуга наших героїчних і навчених професіоналів, сказала гендиректор аеропорту Pearson de Toronto Дебора Флінт.

Всього на борту було 80 осіб – 76 пасажирів і чотири члени екіпажу.

Нагадаємо, що у небі над американською столицею зіткнулися пасажирський літак Bombardier CRJ700 авіакомпанії American Airlines та військовий гелікоптер Sikorsky H-60 ​​(Black Hawk).

На борту лайнера перебували 60 пасажирів і четверо членів екіпажу, у гелікоптері – троє людей. Ніхто внаслідок авіатрощі не вижив.

Також ми писали, що вранці 7 лютого, в бразильському місті Сан-Паулу сталася авіакатастрофа, внаслідок якої загинуло двоє людей.