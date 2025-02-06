В Індії розбився винищувач Mirage-2000 (фото, відео)

Обидва пілоти вчасно катапультувалися й зазнали лише легких травм

Авіакатастрофа сталася через технічний збій

В Індії, неподалік міста Карера, зазнав аварії військовий літак Mirage-2000 під час запланованого тренувального польоту. Про це повідомляють Військово-повітряні сили країни.

Зазначається, що катастрофа сталася через технічний збій. Для з’ясування точних обставин інциденту ВПС проведуть розслідування.

IAF's Mirage 2000 fighter aircraft crashed in Madhya Pradesh's Shivpuri earlier today.



Both Pilots ejected safely. pic.twitter.com/VF0xunirnQ — Defence Squad (@Defence_Squad_) February 6, 2025

Видання Hindu пише, що літак вилетів з авіабази «Гваліор» і зазнав аварії неподалік міста Карера в Шивпурі. Суперінтендант поліції Аман Сінгх Ратор зазначив, що двоє пілотів успішно катапультувалися та отримали лише незначні травми.

Нагадаємо, поблизу аеродрому М’ячково в Московській області РФ розбився легкомоторний літак. Зазначається, що літак зазнав аварії в Раменському районі. Внаслідок інциденту загинули двоє людей – курсант і пілот-інструктор, які перебували на борту.