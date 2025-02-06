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В Індії розбився винищувач Mirage-2000 (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В Індії розбився винищувач Mirage-2000 (фото, відео)
Обидва пілоти вчасно катапультувалися й зазнали лише легких травм
фото: PTI

Авіакатастрофа сталася через технічний збій

В Індії, неподалік міста Карера, зазнав аварії військовий літак Mirage-2000 під час запланованого тренувального польоту. Про це повідомляють Військово-повітряні сили країни.

Зазначається, що катастрофа сталася через технічний збій. Для з’ясування точних обставин інциденту ВПС проведуть розслідування.

Видання Hindu пише, що літак вилетів з авіабази «Гваліор» і зазнав аварії неподалік міста Карера в Шивпурі. Суперінтендант поліції Аман Сінгх Ратор зазначив, що двоє пілотів успішно катапультувалися та отримали лише незначні травми.

Нагадаємо, поблизу аеродрому М’ячково в Московській області РФ розбився легкомоторний літак. Зазначається, що літак зазнав аварії в Раменському районі. Внаслідок інциденту загинули двоє людей – курсант і пілот-інструктор, які перебували на борту.

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Теги: Індія винищувач авіакатастрофа літак поранення

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