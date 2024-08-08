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Маленька країна стала лідером світу за кількістю самогубств

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Маленька країна стала лідером світу за кількістю самогубств
Населення Лісото не має доступу до психологічної допомоги
фото із відкритих джерел

Проблеми з психічним здоров'ям у Лесото сягнули масштабів пандемії 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку в Лесото вкорочують собі життя 87,5 людей на 100 тис. населення. Про це пише BBC.

Це удвічі більше, ніж у наступній країні в списку – Гаяні у Південній Америці, де ця цифра трохи перевищує 40. Це також майже в 10 разів більше за середній світовий показник, який становить дев’ять самогубств на 100 тис. людей.

Причини, через які люди вдаються до самогубства, часто складні, і важко виділити одну. Попри це, є деякі закономірності, які пояснюють, чому саме в Лесото такий високий рівень самогубств. Здебільшого люди переживають такі ситуації, як зґвалтування, безробіття, втрату близької людини. Вони зловживають наркотиками та алкоголем. Згідно зі звітом World Population Review за 2022 рік, 86% жінок у Лесото зазнали насильства.

Тим часом Світовий банк каже, що двоє з п'яти молодих людей у країні не працюють і не навчаються. «Ми також заплющуємо очі на проблему. Я втратила трьох друзів через самогубство, і я особисто робила спроби покінчити з життям», – каже 24-річна Пейшенс.

«Вони не отримують достатньої підтримки від своїх сімей, друзів або будь-яких стосунків, які вони мають», – коментує соціальна працівниця Лінео Рафока. Раніше також не було національної політики у сфері психічного здоров’я для подолання кризи, хоча уряд, обраний у жовтні 2022 року, каже, що програма у процесі розробки.

«Проблеми з психічним здоров'ям стали пандемією», – визнає Мокхоту Махаланьяне, депутат, який очолює парламентський комітет з питань охорони здоров'я. «Ми намагаємось активізувати просвітницьку роботу, починаючи з початкової й середньої школи, а також місць, де збирається молодь, наприклад, футбольних турнірів», – розповідає він BBC. «Державна програма також має пропонувати конкретний план лікування і надасть постраждалим можливість реабілітації», – додає депутат. 

Раніше у Києві 28-річна дівчина вистрибнула з багатоповерхівки та впала на чоловіка, що стояв поряд з під'їздом. Обоє загинули. 

Читайте також: У Києві чоловік упав із 24-го поверху
Теги: населення зґвалтування чоловік жінка самогубство Світовий банк

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